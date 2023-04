Borghi e Franchini portano i Mastini alla finalissima

I Mastini vincono a Caldaro 4-2 e si guadagnano gara 7, quella decisiva, in casa al palaghiaccio di Varese Acinque Ice Arena in programma sabato alle 18. Il titolo IHL verrà assegnato in un match senza ritorno.

Un match tesissimo quello di giovedì 12 aprile, davanti a 900 spettatori e la solita nutrita porzione di pubblico giallonero (in 130 presenti a Caldaro) a spingere i ragazzi di Devèze.

Varese l’ha spuntata nel terzo periodo grazie alle reti decisive di Franchini e Borghi, dopo che i padroni di casa bolzanini erano andati avanti due volte sull’1-0 e sul 2-1. Bravi i Mastini a riprendere il match e rispondere colpo su colpo, restando in partita (e nella serie finale) grazie alle reti di Mazzacane e Bertin.

Tutto sommato gara disciplinata vista l’importanza della posta in palio: 10 i minuti di penalità comminate ai varesini contro i 4′ a Caldaro, che ha tirato più volte (32) contro le 30 dei Mastini. Ora la finalissima sabato 15 aprile a Varese alle 18.30, in un’Acinque Ice Arena traboccante e pienissima, pronta a spingere Varese verso la vittoria di questo campionato IHL sudato fino all’ultimo secondo.

LA CRONACA DEL MATCH (a cura dell’ufficio stampa HCMV Varese Hockey)

L’inizio del Varese è quello giusto, con la formazione giallonera che spinge con continuità per 7 minuti e costringe Andergassen (preferito a Morandell) a un paio di interventi importanti. Inoltre, vanno registrati anche due situazioni pericolosissime davanti alla gabbia dei Lucci, non concretizzate per sfortuna e casualità. La prima occasione del Caldaro coincide con il gol di R. Felderer, ancora una volta in contropiede immediatamente dopo che i Mastini avevano sprecato un powerplay a favore: nello sviluppo dell’azione si materializza un “due contro uno” e il gioco di G. Vinatzer con il compagno è perfetto. Da questo momento in poi i gialloneri perdono leggermente campo e il Caldaro prende confidenza, senza però trovare la via del gol.

L’inizio del secondo drittel ricalca il primo, ma questa volta Varese esulta per la rete bellissima di M. Mazzacane ottimamente servito da Desautels. I Mastini sfiorano il vantaggio in più occasioni: clamorosa quella che vede il disco attraversare l’intera porta avversaria senza che Cordiano abbia il tempo di spingerlo in rete. La partita appare viva e Varese c’è, ma bastano due penalità quasi simultanee per regalare ai Lucci 105 secondi di doppia superiorità, durante i quali arriva la marcatura di G. Vinatzer che sigla il vantaggio sorprendendo Perla sul suo palo.

Nel terzo tempo i Mastini hanno pazienza. La tattica porta frutto. Prima Perla è pazzesco nel cancellare l’allungo del Caldaro spegnendo un contropiede “due contro zero”, quindi Bertin dalladistanza realizza il pareggio a una decina di minuti dal termine. La spinta emotiva è a favore e Desautels spara da posizione angolata il disco del vantaggio (forsedeviato da Franchini). Gli assalti del Caldaro si smorzano sulla difesa disciplinata dei gialloneri, fino alla rete finale di M. Borghi grazie al generoso Piroso che gli ha apparecchiato la tavola per il dolce!

CALDARO ROTHOBLAAS – MASTINI VARESE 2-4

(1-0; 1-1; 0-3) MARCATORI: 7’39” R. Felderer (C – G. Vinatzer); 24’29” M. Mazzacane (V – Desautels), 32’11” G. Vinatzer (C – T. Virtala) PP2; 49’25” Bertin (V – M. Mazzacane), 52’55” Franchini (V – Desautels, M. Mazzacane), 59’29” M. Borghi (V – Piroso) EN CALDARO: A. Andergassen (Morandell); Massar, Gruber, Anderlan Valentini, M.J. Virtala, Obexer, S. Vinatzer; De Donà, A. Oberrauch, J. Oberrauch, B. Andergassen, R. Felderer, Fink, Erschbamer, Cappuccio, T.S. Virtala, A. Vinatzer, D. Vinatzer, M. Felderer. All. Prochazka.

VARESE: Perla (Mordenti); Schina, Desauteles, Allevato, E. Mazzacane, Belloni, Bertin, Piccinelli; Drolet, Franchini, Cordiano, Tilaro, Vanetti, M. Borghi, M. Mazzacane, Piroso, Privitera, Raimondi, Odoni. All. Devèze.

NOTE. Penalità: C 4′, V 10′. Superiorità: C 1-5, V 0-2. Spettatori: 900.

FINALE IHL – IL CALENDARIO

Gara 1 – Varese – Caldaro 1-5 (Raimondi; M. Felderer 2, De Donà 2, A. Vinatzer)

Gara 2 – Caldaro – Varese 5-6 d.r. (Franchini 2, Cordiano, Drolet, M. Borghi; Massar 2, M. Felderer, T. Virtala. G. Vinatzer)

Gara 3 – Varese – Caldaro 5-0 (M. Borghi 3, Desauteles, Drolet)

Gara 4 – Caldaro – Varese 6-4 (M. Borghi, Schina, Franchini, Drolet; J. Oberrauch, De Donà, M. Virtala, S. Vinatzer, Erschbamer)

Gara 5 – Varese – Caldaro 3-6 (M. Borghi, Schina, Cordiano; Erschbamer 2, T. Virtala, De Donà, G. Vinatzer)

Gara 6 – Caldaro – Varese 2-4 (M. Mazzacane, Bertin, Franchini, M. Borghi / R. Felderer, G. Vinatzer)

Ev. Gara 7 – Mastini Varese vs Caldaro Rothoblaas (sabato 15/4, ore 18,30)