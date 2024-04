Openjobmetis multa salata. Niente squalifica per Ulaneo

Come si è temuto fin da subito, la partita vinta 113-79 dalla Openjobmetis contro Napoli è costata una ammenda molto salata alla società biancorossa. Il giudice sportivo ha infatti comminato ben 4mila euro di multa alla Pallacanestro Varese che, però, ha tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda Scott Ulaneo.

Il pivot originario di Roma (foto in alto di M. Borserini) è stato espulso durante gli ultimi minuti di gioco mentre si trovava in panchina, evidentemente per qualche parola di troppo sentita dagli arbitri. Dopo la partita c’era, nell’ambiente biancorosso, una certa preoccupazione riguardo alla decisione e invece Ulaneo è stato colpito solo da una deplorazione «per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri». Sarà regolarmente in campo domenica 14 a Scafati.

Nessun provvedimento invece per l’altro giocatore espulso, il napoletano Tyler Ennis. L’esterno della GeVi infatti è stato cacciato per la somma di due falli antisportivi, una situazione che fa scattare in automatico l’allontanamento dal campo di gioco ma che non comporta ulteriori sanzioni da parte della giustizia sportiva.

Torniamo invece alle multe: la Pallacanestro Varese dovrà, come detto, sborsare 4mila euro per «offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri, per ripetuti cori offensivi ispirati ad odio e discriminazione territoriale e per lancio di un accendino, senza colpire».

SERIE A

LA CLASSIFICA (dopo 26 giornate) Brescia 38; V. Bologna, Milano 36; Venezia 34; Reggio Emilia, Pistoia 28; Tortona, Trento 26; Napoli, Sassari 24; Cremona, Scafati 22; VARESE, Treviso 20; Pesaro, Brindisi 16.