Penultimo turno infuocato per Varesina e Castellanzese

Domenica 28 aprile 2024 va in scena, alle 15, il penultimo atto della stagione regolare del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese saranno impegnate in due fondamentali impegni per i rispettivi obiettivi stagionali. Le fenici saranno ospiti del Brusaporto per cercare di rimanere attaccati al treno per i playoff. I neroverdi sono attesi da un’insidiosa trasferta in territorio veneto contro la Clivense.

Brusaporto – Varesina

La Varesina si appresta a disputare una partita fondamentale in vista della corsa ai playoff. Per i ragazzi di mister Marco Spilli sarà fondamentale tornare al successo esterno. Infatti nel girone di ritorno il rendimento lontano dal Varesina Stadium è stato ben al di sotto delle aspettative, infatti nel 2024 le vittorie in trasferta sono state soltanto due contro Real Calepina e Caravaggio. Di fronte ci sarà il Brusaporto, formazione attualmente settima in classifica con 11 punti di ritardo rispetto alla coppia composta da Arconatese e Varesina, quindi i gialloblù hanno ben poco da chiedere a questo campionato. La squadra allenata da mister Stefano Brognoli ha vinto soltanto una partita nelle ultime cinque disputate. Nella scorsa giornata i bergamaschi sono usciti sconfitti dalla sfida in casa della Clivense. I rossoblù invece hanno ritrovato il successo, superando il Ponte San Pietro interrompendo il digiuno di vittorie che andava avanti da quattro partite. Le fenici vincendo potranno approfittare della contemporanea sfida tra le due dirette concorrenti per i playoff, Desenzano e Arconatese. All’andata la Varesina si impose per 4-0.

Clivense – Castellanzese

La Castellanzese dovrà cercare in tutti i modi di portare a casa un buon risultato dalla trasferta in territorio veneto. Davanti ci sarà una Clivense che arriva da un momento positivo che le ha permesso di raggiungere una posizione di classifica molto tranquilla. Nonostante questo non sarà una passeggiata perché la squadra del presidente Sergio Pellissier non perde tra le mura amiche da quasi tre mesi. I biancoblu vorranno cercare di onorare al massimo l’ultimo impegno casalingo della stagione, al fine di salutare i tifosi con un risultato positivo. La squadra di mister Fiorenzo Roncari dovrà far valere il proprio istinto di sopravvivenza e gettare il cuore oltre l’ostacolo dopo tre sconfitte consecutive che hanno decisamente complicato la corsa alla salvezza diretta. Una vittoria sarebbe fondamentale, perché la Real Calepina, avanti di tre lunghezze, sarà impegnata nel proibitivo impegno esterno al “Garilli” di Piacenza, con i biancorossi che cercheranno a tutti i costi di tenere il passo del Caldiero. I neroverdi devono anche guardarsi le spalle, perché a soli due punti di distanza c’è il Legnano che grazie agli ultimi risultati positivi è tornato prepotentemente in corsa per la salvezza. Nella partita di andata la Clivense sbancò il “Provasi” per 1-0.