Pro Patria: la salvezza è a un punto, contro la Virtus Verona l’ultima partita in casa

La Pro Patria è pronta alla sfida contro la Virtus Verona di domani – sabato 20 aprile, ore 18:30 -, gara che può consegnare ai tigrotti la permanenza anche per la prossima stagione nel calcio professionistico quando mancano 180′ all’ultimo triplice fischio della stagione regolamentare 2023/24.

Un punto è, infatti, quanto manca alla Pro Patria, undicesima in classifica, per l’aritmetica salvezza. Salvezza che potrebbe arrivare con due dei tre risultati a disposizione nell’ultima partita casalinga della stagione ma anche in caso di una non-vittoria della Pergolettese, in campo sempre alle 18:30 di domani al Voltini di Crema, dove ospita l’AlbinoLeffe.

Un punto è anche la distanza che separa i tigrotti di Riccardo Colombo dalle squadre in lotta per i playoff. Anche quest’anno la pancia della classifica è sovraffollata di squadre che nel giro di una una settimana possono centrare la doppietta salvezza-playoff per la B, ovvero il traguardo del 10 posto in classifica. Alla vigilia della 37esima gara di campionato sono ben sei le squadre raggruppato in un 4 di punti: dal nono posto (Pro Vercelli a 47 punti) al quindicesimo Arzignano (43 punti e con una margine sui playout tutt’altro che scontato, +2 dalla Pergolettese). Attenzione tuttavia agli scontri diretti in caso di arrivo a pari-punti: la bilancia sarà infatti sempre a favore delle concorrenti dei bianco-blu eccezion fatta per l’Arzignano e per la Virtus dell’eterno presidente/allenatore Gigi Fresco (sulla panchina rosso-blu dal 1982, stesso anno in cui nasceva mister Colombo).

All’andata finì per 2-0 per i veneti, che nel mercato di gennaio hanno però perso due colonne importanti come Faedo (Padova) e Casarotto (Entella), e i conti si chiuderanno definitivamente soltanto domani sera con la partita dello Speroni. Tutti ragionamenti legittimi per la stampa e i tifosi, questi ultimi, ma che mister Colombo ancora vuole evitare di fare a voce alta, almeno fino a quando non si avrà la certezza matematica.

COLOMBO: RIENTRA MALLAMO, STAGIONE FINITA PER PIRAN E LOMBARDONI

Così l’allenatore analizza la partita alla vigilia, confermando in sala stampa il rientro di Mallamo (assente dal 25 febbraio) tra gli arruolabile e le assenze delle ultime settimane, ovvero quelle di Pitou (influenza) e degli infortunati Piran e Lombardoni (stagione finita per loro), oltre allo squalificato Saporetti (espulso ad Alessandria).

“CONQUISTIAMO I PUNTI NECESSARI PER IL PRIMO OBIETTIVO”

«Non abbiamo ancora la matematica certezza di rimanere nella categoria, il nostro primo obiettivo è centrare è la salvezza. Dobbiamo avere una motivazione fortissima, ci deve venire da dentro: dobbiamo conquistare i punti che mancano, poi vedremo gli sviluppi, magari anche durante la partita la situazione potrebbe cambiare anche in base ai risultati degli altri campi. Noi dobbiamo essere pronti mentalmente a questa partita. Per noi è fondamentale».

“IMPORTANTE IL SOSTEGNO DEI TIFOSI”

«Ultima partita in casa? – risponde – Spero che venga tanta gente. I ragazzi della curva sono sempre di più, in trasferta sono tanti e ci fa piacere averli vicino. Speriamo che vengano in tanti anche domani in casa e che ci sostengano nel corso della partita. È importante che i tifosi siano vicini ai ragazzi e a tutto l’ambiente. Tutti abbiamo bisogno dei tifosi. Così diventiamo sempre un pochino più più forti».

IL 352 DELLA VIRTUS VERONA

«La Virtus Verona ultimamente sta giocando sempre 352 – conclude il mister -. In campo impiega due punte più fisiche che fanno da riferimento. Sono una squadra di gamba, di fisico, difendono bassi con tanti uomini. Non sarà facile coglierli di sorpresa: in settimana abbiamo provato delle idee. Penso che potremo fargli male, ma dovremo stare attenti alle loro ripartenze e alla loro qualità. Hanno giocatori importanti per la categoria come Danti e Juanito Gomez, un attaccante furbo in area, Noi possiamo creare delle difficoltà nei duelli contro la loro difesa».