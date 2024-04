Pronti, partenza, via! Tutti di corsa a Varese per una domenica di sport, impegno ed ecologia con Ecorun

Pronti, partenza, via! Tutti di corsa per le strade di Varese per la quinta edizione di EcoRun, l’evento sportivo eco-solidale della città, che pone particolare attenzione alle tematiche ambientali, alla sostenibilità e alla solidarietà (GUARDA LE FOTO).

Il colpo di pistola ha dato il via alle 9 in punto di oggi, domenica 21 aprile, alle gare competitive e ad aprire la corsa c’erano i ragazzi dell’associazione “Correre Oltre”, la realtà di impegno e beneficenza che rende la corsa il più accessibile possibile anche per atleti con difficoltà motorie.

Dietro di loro sono partiti a scaglioni gli altri atleti: il programma della quinta edizione prevedeva infatti due corse competitive, rispettivamente una mezza maratona “EcoRun Varese 21100 – Half Marathon” e una dieci chilometri “EcoRun Varese 21100 – Ten” entrambe percorsi certificati FIDAL nazionali, nonché due corse non competitive a passo libero da 10 e 5 km denominate EcoRun Varese – Happy Ten ed EcoRun Varese – Happy Five.

UNA DOMENICA ECOLOGICA, VISITE GUIDATE E TANTI ALTRI SPORT

Ecorun però non è solo questo, ma di fatto una vera e propria “domenica Ecologica”, con la chiusura del centro storico al traffico veicolare per tutta la giornata. Nel corso della giornata “a piedi” per il centro di varese sono previste passeggiate guidate aperte a tutti in luoghi e giardini di particolare pregio storico e architettonico come i Giardini Estensi, Villa Mirabello, il Parco di Villa Mylius, il Parco di Villa Panza e il parco Mantegazza, e altre visite guidate in importanti monumenti del centro.

Inoltre, sarà una domenica sportiva in senso lato, che non prevede solo la corsa: nello Sport Village, un ampio spazio dedicato allo sport che quest’anno si espande per tutto il centro storico, società e associazioni sportive incontreranno chi le rappresenta, e i ragazzi di ogni età potranno sfidarsi a pallavolo o su un campo da basket.

In quella stessa domenica sono previsti inoltre anche il Lions Day – che porterà in piazza percorsi di educazione stradale, esibizioni di cani guida, la mitica Pompieropoli e le pantere storiche della polizia – e Varese Green Motors, che metterà in mostra le più nuove auto ecologiche sul mercato.

L’iniziativa ha scopi benefici: ogni anno i fondi vengono consegnati a un progetto. Quest’anno, gli enti beneficiati ci sono il Centro Gulliver, di cui ha parlato il presidente Emilio Curtò, e l’Associazione Caos, di cui ha parlato Adele Patrini, in particolare di welfare community.