Scuola, ambiente e Villa Valerio: le richieste dei ragazzi al consiglio comunale di Casciago

Consiglio comunale con ospiti speciali a Casciago: i ragazzi e le ragazze eletti dai propri compagni di scuola, accolti da un applauso nell’aula consigliare di Casciago nell’ultimo consiglio comunale di questa amministrazione, salvo emergenze urgenze.

“Un ringraziamento ai ragazzi, giovani che si accingono a diventare grandi e si interessano al bene comune fin dalla loro età, per noi è un privilegio ed un orgoglio ascoltarli e provare a mettere in pratica quello che propongono”, ha detto in apertura di seduta il sindaco di Casciago Mirko Reto. “Contento di aver lanciato questa proposta anni fa, è la cosa che mi manca di più: piantare dei semi, cominciare un processo di crescita civile fondamentale”, ha detto il capogruppo della minoranza Andrea Zanotti.

La sindaca dei ragazzi Gaia Cremascoli ha rotto il ghiaccio, accompagnata dalle prof Gritti, Marchesotti e Milanese. Tante le istanze e le proposte avanzate, soprattutto legate alla scuola, alla struttura di Villa Valerio, al territorio e all’ambiente. Il sindaco “dei grandi” ha risposto alle idee, spiegando cosa si può e cosa non si può fare, impegnandosi secondo quanto possibile in accordo con gli altri enti coinvolti e assicurando un riscontro nei prossimi mesi.

Appuntamento per i giovani consiglieri comunali alle celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione, momento importante per i ragazzi e per tutti i cittadini in generale.

Il consiglio comunale dei ragazzi di Casciago è così composto:

Gaia Cremascoli (Sindaca)

Francesco Soldano (Vicesindaco)

Jordan Carminati

Camilla De Girardi

Alexej Giovannini

Carolina Pellino

Giorgia Pisetti

Giorgio Formentini

Lara Dal Prà

Zara Luciano

Shanyne Varotto

Alessia Gagliarde