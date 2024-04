Si apre a Castiglione Olona la campagna elettorale per il secondo mandato di Frigeri

E’ stata inaugurata questa mattina a Castiglione Olona la sede elettorale lista “Insieme per Castiglione – Frigeri sindaco” che, come cinque anni fa, vede Lega e la civica ViviAmo Castiglione sostenere unite Giancarlo Frigeri, in corsa per il secondo mandato.

La sede, che si trova in via Volta 17, fino a giugno sarà il centro operativo della campagna elettorale, e oggi ha accolto tanti cittadini e tanti esponenti politici venuti a sostenere Frigeri dal parlamentare tradatese Stefano Candiani al segretario provinciale della Lega Andrea Cassani, dal consigliere regionale Emanuele Monti all’ex deputato Matteo Bianchi.

«Ci ripresentiamo compatti perché grazie a questa compattezza abbiano lavorato bene – ha detto Frigeri – e, anche grazie al sostegno di Regione Lombardia e della Lega siamo riusciti a superare le difficoltà di questo mandato caratterizzato dalla pandemia riuscendo a portare a termine progetti importanti per Castiglione grazie a quasi 6 milioni di euro di finanziamenti. Ringrazio per la loro vicinanza Stefano Candiani, il segretario Cassani e Regione Lombardia».

Anche il vicesindaco Paolo Guerra, esponente della lista civica ViviAmo Castiglione, ha ribadito la volontà e l’importanza di continuare il cammino a fianco di Frigeri: «In questi cinque anni è riuscito ad allenare al meglio la propria squadra che si ripresenta quasi interamente. Quando abbiamo iniziato lui era l’anima “politica” e io quella civica, oggi non ci sono più due anime, ma una squadra compatta che vuole dare continuità a questa esperienza».

Anche da Stefano Candiani appoggio totale a Frigeri: «Un sindaco che in questi cinque anni non facili, ha saputo invertire il trend negativo e mostrato ai cittadini che all’Amministrazione comunale ci si può affidare. E poi è un sindaco che sta tra la gente, e questo per Castiglione è un grande valore aggiunto».

«Dal punto di vista politico Castiglione è molto importante per la Lega – ha detto il segretario provinciale Cassani – Con orgoglio possiamo dire che questa esperienza locale nata cinque anni fa ha funzionato bene e con convinzione la appoggiamo perché continui ad esprimere il meglio per la cittadinanza di questo paese».