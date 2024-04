Torna a Varese Ecorun, un fine settimana di sport e ambiente

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di lancio di EcoRun Varese 2024, l’evento di sport solidarietà e ecologia che si terrà nel weekend del 20 e 21 aprile.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione tra gli altri dell’Assessore allo Sport Stefano Malerba, e del Presidente di EcoRun Varese, Giuseppe Micalizzi.

Micalizzi ha in apertura espresso gratitudine verso gli enti patrocinanti – Regione, Provincia, Comune e Camera di Commercio – per il loro sostegno continuo, elogiando inoltre «Gli oltre 150 volontari coinvolti, fondamentali per garantire la sicurezza dei partecipanti».

ECORUN A SOSTEGNO DI GULLIVER E CAOS

Quest’anno, EcoRun sosterrà il Centro Gulliver e l’Associazione C.A.O.S, con due nuove iniziative non competitive: “Corro x Franca” e “Corriamo per la prevenzione”: Emilio Curtò e Adele Patrini, presidenti delle due charity, hanno presentato un video-appello per incoraggiare le iscrizioni. «Devo ringraziare anche la collaborazione di Asst dei Laghi – ha sottolineato Adele Patrini – perchè collaborano con noi per formare una squadra in una delle corse previste, e stanno fioccando iscrizioni da parte di infermieri, dottori, tecnici di laboratorio…una gara sportiva e di solidarietà bellissima».

Il Vicepresidente di Ecorun Izzo ha poi introdotto le novità tecniche dell’edizione 2024, tra cui i nuovi loghi e modalità d’iscrizione: «E’ stato introdotto inoltre un percorso più fluido per la mezza maratona, con gli ultimi tre chilometri in discesa, per un finale di corsa più veloce». Una novità presentata soprattutto davanti a Simon Kamau, campione kenyano del gruppo Run2gether, noto per i suoi progetti a sostegno dell’Africa, che gareggerà la mezza maratona: una prestazione sottolineata anche da Fabio Melone di Run2gether, che ha commentato l’importanza dell’aspetto sociale e culturale legato all’attività atletica.

MAGLIETTE D’ARTE PER CHI CORRE, FIRMATE DA MARCELLO MORANDINI E MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE DEDICATA ALLE VILLE PONTI

Sono poi state presentate le magliette tecniche dell’evento, disegnate dal Maestro Marcello Morandini, e la medaglia realizzata per chi corre, che quest’anno omaggia il profilo delle ville Ponti. «L’anno scorso, primo anno in cui abbiamo realizzato una versione artistica delle medaglie, abbiamo omaggiato il palazzo del Comune – Ha sottolineato Micalizzi – Quest’anno abbiamo voluto ricordare la Camera di Commercio che tanto ci sostiene attraverso una delle sue più caratteristiche e prestigiose proprietà».

RISTORO SENZA GLUTINE E VISITE ALLA TORRE CIVICA E AI NEGOZI STORICI TRA LE ALTRE INIZIATIVE

Tra le altre iniziative, vanno segnalate inoltre il ristoro senza glutine dedicato agli atleti celiaci illustrato da Barbara Croci e la biciclettata organizzata da Fiab Varese Ciclocittà, raccontata dal presidente Leonardo Savelli.

Tra i tanti eventi collaterali, la manifestazione vedrà anche visite guidate curate da Chicca Bassani – tra le quali si conta una passeggiata tra le chiese più piccole del centro e la salita alla Torre Civica di piazza Monte Grappa – e l’interessante proposta culturale di La Varese Nascosta, illustrata da Luigi Manco: una visita guidata di alcuni dei principali negozi storici della città, e un mercatino del riuso organizzato da loro. Infine, Paola Numeroli del Centro Studi CSI ha illustrato la Corsa Campestre per bambini ai Giardini di Villa Mirabello.

Per ulteriori dettagli sulle gare e come partecipare, visitate il sito ufficiale: www.ecorunvarese.it.