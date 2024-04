Ecorun, come cambia la viabilità a Varese

Sarà sabato e domenica la grande festa sportiva per la Ecorun Varese, che impegnerà il centro città con eventi dedicati non solo agli sportivi. Le gare intorno a cui si sviluppano tutti gli eventi provocheranno, come è comprensibile, alcuni cambi di viabilità, anche se gli organizzatori hanno segnalato di avere creato i percorsi in modo da impattare il meno possibile con chi alla giornata non è interessato.

Ecco tutte le variazioni, e i percorsi delle gare.

I CAMBI DELLA VIABILITÀ

Dalle 9 di sabato 20 aprile alle 20 di domenica 21 aprile sarà attivo il divieto di transito in piazza monte Grappa e piazza Ragazzi del 99. Dalle 8 alle 12 di domenica il divieto sarà in via Sant’Antonio, piazza Motta, via Francesco d’Assisi e via Bernascone. Dalle 6 alle 20 di domenica saranno chiuse al traffico via Volta, corso Moro, via Marcobi, piazza Monte Grappa.

Una serie più ampia di vie, nella giornata di domenica 21, sarà interessata da un temporaneo divieto di transito ma solo al passaggio degli atleti. Si tratta di via Magenta, nel tratto compreso tra via Piave e via Med. D’Oro, via Manzoni, piazza Repubblica, nel tratto compreso tra via via Medaglie D’Oro e via Mazzini, via Spinelli, via Avegno, via Cavour, via Rainoldi, via Luini, largo Resistenza, via Donizetti, via Speroni, via dei Bersaglieri, piazza Giovine Italia, via Rossini, via Como, via Puccini, via Bagaini, via Volta, via Foscolo, via Mazzini, via Robbioni, via Indipendenza, via Verdi, via Copelli, via Sant’Antonio, via Ariberto, via Monastero Vecchio, da viale Ariberto a piazza Libertà, piazza Libertà, via XXV aprile, via San Vito Silvestro, via Proserpio, via Oldofredi, via Monguelfo, via Caracciolo, via Astico, via Saffi, via Bolchini, via Crispi, piazza Giovanni XXIII, via Speri della Chiesa, via Hermada, via Morandi, via Manin, viale Aguggiari, nel senso di marcia da S. Ambrogio a Varese centro, via Vetera, via Carrobbio, largo Sogno.

IL PERCORSO DELLE GARE

Il Percorso della mezza maratona Fidal:

Ore 09.00 partenza da corso Matteotti intersezione Piazza Monte Grappa, Piazza Monte Grappa rotatoria, via Volta (in senso contrario di marcia), via Manzoni (in senso contrario di marcia), piazza Repubblica (in senso contrario di marcia), via Avegno, via Cavour, via Luini, piazza Madonnina in Prato, via Dandolo (transito all’interno dei giardinetti Melvin Jones), via Cavour (in senso contrario di marcia), Largo Resistenza, via Speroni, via Donizetti, piazza Giovine Italia, via Rossini, , via Bagaini, via Vittorio Veneto, via Magatti,, via Foscolo , via Mazzini , via Manzoni , via Volta , Piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marconi (ZTL), via Leopardi (ZTL), piazza San Vittore (AP), via Albuzzi (ZTL), piazza Carducci (ZTL), via Broggi (ZTL), via Cattaneo ZTL, Piazza Beccaria, via Veratti, via Sacco, via Verdi, via Copelli,, via Solferino, via Nazario Sauro, via S.Antonio, via Ariberto d’Intimiano,(Ristoro 5 km) via Monastero Vecchio, piazza >Libertà, via XXV aprile , rotatoria A.da Giussano, via Silvestro Sanvito, via Caracciolo, piazzale Grilli ,via Matteotti, (Casciago) piazza Cavour (Casciago) via Astico, ( punto di ristoro 10 km), via Saffi, piazzale Mafalda di Savoia, via Borghi, rotatoria Borghi, via Bolchini, via Petracchi, via Crispi, piazza Giovanni XXIII, via Salvo D’Acquisto, via Hermada, via Felicita Morandi, via F.Morandi ang. Grandi(3°Ristoro) via Crispi, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Bolchini, via Manin, , via Sorrisole (tratto Manin/Calcinessa), via al Colle, via Poligono, transito all’interno dei giardinetti comunali prospicienti a viale Aguggiari), viale Aguggiari, Piazza Beccaria, via Vetera, piazza Cacciatori delle Alpi, via San Martino ,Dandolo (attraversamento in direzione di via San Martino – in senso contrario di marcia), via San Martino (ZTL), piazza Carducci (ZTL), corso Matteotti (ZTL) e ARRIVO in corrispondenza di piazza Monte Grappa.

Il percorso della 10km Fidal

Ore 09.00 partenza a seguire da corso Matteotti intersezione piazza Montegrappa, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Volta (in senso contrario di marcia), via Manzoni (in senso contrario di marcia), piazza Repubblica (in senso contrario di marcia), via Avegno, via Cavour, via Luini, piazza Madonnina in Prato, via Dandolo (transito all’interno dei giardinetti Melvin Jones), via Cavour (in senso contrario di marcia), largo Resistenza,via Speroni, via Dandolo , via dei Bersaglieri, via Speroni,via Donizetti, piazza Giovine Italia, via Rossini, via Bagaini,via V.Veneto,via Magatti, via Foscolo, via Mazzini, via Manzoni, via Volta, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marconi (ZTL), via Leopardi (ZTL), piazza San Vittore (AP), via Albuzzi (ZTL), piazza Carducci (ZTL), via Cattaneo, piazza Beccaria,via Veratti, via Sacco, via Verdi,via Copelli, via Solferino, via Nazario Sauro, via Sant’Antonio, via Ariberto da Intimiano, (punto di ristoro 5 km), via Monastero Vecchio (in senso contrario di marcia),piazza Libertà, via XXV Aprile, rotatoria Alberto da Giussano, via Sanvito Silvestro, via Oldofredi, piazzale del Ruotificio, via M. Proserpio, piazzale Foresio, via Proserpio,via Crispi, piazza Giovanni XXIII, via Salvo D’acquisto, via Hermada, via Felicita Morandi, via Grandi, via Indipendenza, via Veratti, piazza Beccaria, via Vetera, piazza Cacciatori delle Alpi, via Dandolo (attraversamento in direzione di via San Martino – in senso contrario di marcia), via San Martino (ZTL), piazza Carducci (ZTL), corso Matteotti (ZTL) e ARRIVO in corrispondenza di piazza Montegrappa.

Il percorso della 10 km non competitiva

Ore 09.00 partenza a seguire da corso Matteotti in corrispondenza di piazza Podestà, indi corso Matteotti (ZTL), piazza Monte Grappa (rotatoria), via Volta (in senso contrario di marcia), via Manzoni (in senso contrario di marcia), piazza Repubblica (in senso contrario di marcia), via Avegno, via Cavour, via Luini, piazza Madonnina in Prato, via Dandolo (transito all’interno dei giardinetti Melvin Jones),via Cavour (in senso contrario di marcia), largo Resistenza, via Speroni, via Dandolo , via dei Bersaglieri, via Speroni, via Donizetti, piazza Giovine Italia, via Rossini, via Bagaini, via V.Veneto, via Magatti, via Foscolo, via Mazzini, via Manzoni, via Volta, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Marconi (ZTL), via Leopardi (ZTL), piazza San Vittore (AP), via Albuzzi (ZTL), piazza Carducci (ZTL), via Cattaneo, piazza Beccaria,via Veratti, via Sacco, via Verdi, via Copelli, via Solferino, via Nazario Sauro, via Sant’Antonio, via Ariberto da Intimiano, (punto di ristoro 5 km), via Monastero Vecchio (in senso contrario di marcia),piazza Libertà, via XXV Aprile, rotatoria Alberto da Giussano, via Sanvito Silvestro, via Oldofredi, piazzale del Ruotificio, via M. Proserpio, piazzale Foresio, via Proserpio,via Crispi, piazza Giovanni XXIII, via Salvo D’acquisto, via Hermada, via Felicita Morandi, via Grandi, via Indipendenza, via Veratti, piazza Beccaria, via Vetera, piazza Cacciatori delle Alpi, via Dandolo (attraversamento in direzione di via San Martino – in senso contrario di marcia), via San Martino (ZTL), piazza Carducci (ZTL), corso Matteotti (ZTL) e ARRIVO in corrispondenza di piazza Montegrappa).

Il percorso della 5 km non competitiva

09.00 partenza a seguire da corso Matteotti intersezione piazza Monte Grappa, piazza Monte Grappa (rotatoria), via Volta (in senso contrario di marcia), via Manzoni (in senso contrario di marcia), piazza Repubblica (in senso contrario di marcia), via Avegno, via Cavour, via Luini, piazza Madonnina in Prato, via Dandolo (transito all’interno dei giardinetti Melvin Jones), via Cavour (in senso contrario di marcia), largo Resistenza, via Speroni, via Dandolo , via dei Bersaglieri, via Speroni, via Donizetti, piazza Giovine Italia, via Rossini, via Bagaini, via V.Veneto, via Magatti, via Foscolo, via Mazzini, via Manzoni, via Bernascone, Largo E. Sogno, via Carrobbio, piazza della Motta, via Sant’Antonio, giardini estensi percorso interno, via Sacco, via Robbioni, piazza San Giovanni Bosco, via Veratti, piazza Beccaria, via Vetera, piazza Cacciatori delle Alpi, via Dandolo (attraversamento in direzione di via San Martino – in senso contrario di marcia), via San Martino (ZTL), piazza Carducci (ZTL), corso Matteotti (ZTL) e ARRIVO in corrispondenza di piazza Montegrappa.