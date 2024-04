Trasferta fiorentina per gli Hurricane Varese

Terza giornata alle porte per il campionato di baseball per ciechi e ipovedenti. Dopo le prime due vittorie, per gli Hurricane Varese il prossimo impegno sarà a Firenze contro la Fiorentina Bxc.

L’obiettivo per i varesini-malnatesi sarà di proseguire la striscia positiva e continuare a occupare la vetta della classifica. La squadra del capoluogo toscano invece avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta 6-1 subita contro i Lampi Milano a Sasso Marconi.

Sulla carta gli Hurricane partono favoriti, ma sul diamante non bisognerà abbassare la concentrazione per non incorrere in uno scivolone doloroso.