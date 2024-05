A Gorla Minore si fa indigestione di biscotti, ma il motivo è quello giusto

Per tante famiglie gorlesi la cena di stasera o la colazione di domani mattina avranno un gusto speciale.

Sono infatti andate esaurite tutte le scatole di biscotti in vendita davanti al parco Durini: un totale di centottanta confezioni che sono andate a ruba in poche ore. Un bisogno improvviso di zuccheri? Voglia di coccolarsi un po’?

Forse, ma il vero motivo è un altro. Ed è un motivo che fa bene al cuore.

Le scatole di biscotti erano in vendita per supportare Telethon e, in particolare, la ricerca di Aidel 22, l’ente che rivolge l’attenzione alla “Delezione del Cromosoma 22“.

Soddisfatta Pro loco Gorla Minore, sempre in prima fila nella solidarietà, e grati ai loro concittadini che hanno compreso la rilevanza dell’iniziativa, andando al parco e tornando a casa con una scatola di biscotti.

Doppiamente buoni.

Per chi fosse rimasto senza, restano i canali consueti per donare per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Iniziando da subito.