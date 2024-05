A Saronno una serata per conoscere l’affido familiare

Il Comune di Saronno, in collaborazione con il Servizio Affidi distrettuale gestito dalla cooperativa Proges, organizza una serata dedicata all’affido familiare e alla vicinanza solidale.

L’incontro è in programma per martedì 28 maggio alle 20:30 in Villa Gianetti, in via Roma 20.

Attraverso testimonianze dirette delle famiglie, in collaborazione anche con l’Associazione di famiglie affidatarie “Affidiamoci”, i presenti saranno accompagnati in un percorso fatto di storie, emozioni e racconti con l’aiuto del cantastorie Luca Chieregato.

L’evento è organizzato anche dai Comuni di Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Cislago, Gerenzano.