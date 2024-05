Abusi sessuali su minore, condannato a sei anni e sei mesi l’ex parroco di Busto Garolfo

Don Emanuele Tempesta, ex parroco vicario di Busto Garolfo è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione in primo grado per gli abusi sessuali su minore commessi tra il 2020 e il 2021.

La sentenza del collegio giudicante presieduto dal giudice Giuseppe Fazio del Tribunale di Busto Arsizio è stata letta oggi dopo un’ora di camera di consiglio. L’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Martina Melita, aveva chiesto una pena di 11 anni.

Il prete, difeso dall’avvocato Mario Zanchetti che ha sempre sostenuto l’innocenza del suo assistito, dovrà anche risarcire le vittime e i genitori costituitisi parte civile (oltre 20) con cifre che vanno da 750 a 2000 euro. Per due casi il prete è stato assolto. Oltre al pagamento delle spese processuali a don Tempesta è stato vietato l’avvicinamento a luoghi frequentati da minori per un anno.

La vicenda era emersa in seguito alle denunce di alcuni genitori che avevano raccolto le confidenze dei figli (di età comprese tra i 10 e i 16 anni) i quali, invitati a giocare alla playstation in casa del giovane parroco, sarebbero stati oggetto di attenzioni sessuali da parte sua.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni e sarà probabile il ricorso in appello.