Agire in Comune si racconta ai cittadini di Travedona Monate

Agire in Comune, la lista di centro-destra che sostiene il candidato sindaco Fabio Pecoroni, ha incontrato i cittadini di Travedona Monate per presentare la propria squadra e il programma con cui si presenterà alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

La lista Agire in Comune è espressione del gruppo che ha collaborato insieme al ex-sindaco Andrea Colombo fino al 2019 e al candidato sindaco Alessandro Giuliani durante l’ultima tornata elettorale, al quale nel corso del tempo si sono uniti diversi volti nuovi. «Una squadra – spiega Pecoroni – nata nel 2009, ma che non ha mai smesso di rinnovarsi».

Il programma di Agire in Comune

Tra gli obiettivi principali di Agire in Comune c’è prima di tutto la riattivazione di due progetti non ancora completati: il recupero dell’area ex-Burro Lago di Monate Spa (dove si stava lavorando insieme a un investitore privato per la realizzazione di una “cittadella della salute”) e dell’ex-municipio. In particolare, nell’area che in passato ospitava l’amministrazione, la lista di Pecoroni punta a realizzare un campus scolastico accanto a un polo sportivo attrezzato, da cui parta un percorso che colleghi le località del paese più decentrate.

In programma anche la riattivazione delle attività di monitoraggio ambientale, al fine di ottenere ulteriori informazioni sullo stato di salute del Lago di Monate, la qualità dell’aria e altri dati utili. A questo si aggiunge il nuovo Piano cave (da stabilire con il cementificio) con l’obiettivo di acquisire uno spazio di oltre 30.000 metri quadri da destinare ad uso pubblico.

In ambito viabilità. Agire in Comune punta a creare uno svincolo sulla ss629 nei pressi del confine con Malgesso, per collegare l’arteria alla zona industriale, così da spostare il traffico pesante fuori dal centro del paese. Sempre allo stesso fine, la lista vuole costruire un nuovo collegamento tra la zona Faraona e la ss629.

Per quanto riguarda la sicurezza, il programma prevede: il potenziamento della video sorveglianza e dell’illuminazione pubblica, insieme a un maggiore sostegno ai cittadini – soprattutto i più anziani – per prevenire le truffe.

In programma anche il sostegno alle diverse realtà sociali e associative del paese. Un punto in particolare riguarda la Protezione civile, per la quale Agire in Comune vuole incentivare la formazione di nuovi volontari e fornire una nuova sede operativa adeguata.

Nel progetto di Agire in Comune trovano spazio anche diverse iniziative per potenziare i servizi sociali, con gli obiettivi di prevenire le situazioni di disagio, combattere la dispersione scolastica e fornire supporto educativo alle famiglie. Tra questi, si sottolinea il progetto per l’implementazione di un servizio di ascolto psicologico gratuito.