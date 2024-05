Albizzate Sharks, un campionato d’esordio da protagonisti

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Finestagione: Basketball Albizzate Sharks 4 di 5

Si è appena conclusa la prima stagione della neonata Basketball Albizzate, società fondata a luglio 2023 da Francesco Fabris (Presidente) Ivan Manoli (Vice-Presidente), Alessandro Rigo e Francesco Riva (consiglieri) nata dalla volontà di portare avanti la tradizione del basket senior ad Albizzate.

Il simbolo scelto è uno squalo, che conferisce il nome alla squadra, Albizzate Sharks, a testimonianza della voglia di “mordere” in campo.

La squadra, guidata da coach Piergiorgio Rotoni, ha partecipato al campionato First League UISP conseguendo sin da subito ottimi risultati. La transizione dalla vecchia gestione si è concretizzata partendo dal nucleo della squadra che per anni ha giocato in Promozione e partecipato al campionato UISP. Un gruppo coeso e volonteroso, a cui si sono aggiunti giocatori di livello che hanno alzato la qualità del gioco e l’intensità agonistica.

I risultati non si sono fatti attendere e gli Sharks hanno conseguito da inizio anno un record di vittorie consecutive (8 su 8) e chiuso l’andata (girone Nord) in testa alla classifica con una sola sconfitta. Risultato simile per il ritorno che ha visto i biancoblu dominare concludendo la regular season in testa con due giornate di anticipo e uno score di 20 vittore e solo 2 sconfitte.

In particolare evidenza Stefano Ghiringhelli e Gioele Cremonese, che hanno contribuito, insieme a tutto il gruppo a creare una mentalità vincente e una cattiveria agonistica che ha portato gli squali a giocare delle partite convincenti dal punto di vista del gioco espresso.

I playoff, iniziati a fine aprile, hanno messo di fronte la compagine Albizzatese per ben due volte a due squadre della provincia di Como (Albavilla e Appiano) eliminate rispettivamente ai sedicesimi e ai quarti con un perentorio 2-0 nonostante alcune assenze e infortuni importanti. I quarti di finale sono invece risultati più ostici per gli Sharks, Travedona ha messo in seria difficoltà la squadra che, nonostante la vittoria in gara 1, non è riuscita a replicarsi sul campo dei Pirates cedendo nel finale una partita che stava per prendere la giusta direzione. Gara 3 ha sancito la fine della stagione, complici anche molte assenze e una stanchezza fisica e mentale che non hanno permesso al gruppo di portare a casa il “pass” per le semifinali.

«Non siamo partiti con i favori dei pronostici – spiega Rotoni – abbiamo affrontato un girone molto equilibrato con squadre organizzate come Montello, Fuco e Drink It e giovani come la talentuosa Daverio. Abbiamo vinto la prima fase e iniziato i playoff da terza squadra. Dopo i primi due turni abbiamo incontrato Travedona, squadra completa e ben allenata e purtroppo, dopo una grande gara 1, tre infortuni importanti e la stanchezza si sono fatti sentire. Rimane il rammarico di non aver potuto affrontare al meglio il finale della stagione, ma questo è lo sport. Sono orgoglioso di questi ragazzi e del gruppo che è cresciuto in personalità e consapevolezza, diventando quasi una famiglia».

Il capitano Alessandro Rigo aggiunge: «Della nostra prima stagione rimane l’orgoglio di aver dato il massimo per quanto riguarda l’aspetto sportivo e aver cementato un gruppo stupendo, fatto prima di tutto da amici che si divertono e creano un’alchimia che si riflette nelle prestazioni in campo (famosi sono i nostri “viaggi di squadra“ di fine anno in Italia e all’estero, quest’anno a Malta); il nostro più grande successo è stata però l’organizzazione della Shark Fest».

La Shark Fest ha permesso infatti alla società di coinvolgere più di cento bambini in un torneo di minibasket (organizzato da Hub Sempione) e soprattutto sostenere i progetti dell’associazione di volontariato “Un due tre…Alessio ODV” che fornisce supporto alle attività scolastiche e ricreative per i bambini in cura presso il reparto oncoematologico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e per le loro famiglie mettendo a disposizione gratuitamente una casa, per tutto il tempo delle cure.

«La Shark Fest è un evento che abbiamo voluto fortemente e abbiamo organizzato con tanta voglia coinvolgendo tutti i giocatori della squadra che hanno da subito aderito al progetto capendone l’importanza – spiega il presidente Francesco Fabris – È stato bellissimo dedicare tempo alla beneficienza, per un’associazione che seguo da anni e in cui credo moltissimo. Una giornata emozionante che vogliamo ripetere anche il prossimo anno».

La stagione 2024/2025 rappresenterà una conferma per le ambizioni del Basketball Albizzate con la voglia di fare ancora meglio sul piano sportivo (oltre al confermatissimo coach Rotoni ci sono già alcuni nomi sui possibili innesti) e sociale, confermando la voglia di questo gruppo di puntare sempre più in alto e affermarsi nel panorama cestistisco varesino. #gosharks!!!