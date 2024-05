Alleanza Verdi Sinistra presenta i candidati del nord-ovest alle Europee. Cegna è il nome varesino

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato l’elenco dei candidati alle prossime elezioni europee per la circoscrizione nord-ovest. Come già ampiamente annunciato nelle scorse settimane la capolista è l’attivista Ilaria Salis, detenuta in Ungheria con l’accusa di aver preso parte all’aggressione di alcuni neonazisti a Budapest. Tra gli altri nomi c’è l’ex-sindaco di Roma Ignazio Marino e l’ex-sindaco di Riace Mimmo Lucano. Spicca, per la provincia di Varese, il nome di Andrea Cegna, attivista e giornalista freelance per diverse testate e radio. Di seguito l’elenco:

Ilaria Salis; Ignazio Marino; Massimiliano Smeriglio; Mimmo Lucano; Andrea Cegna; Daniele Cicala; Simona Cosso; Alex Dejanaz;