Anche a Saronno la grande mostra “Da solo non basto” sul disagio giovanile

Dopo il successo di Varese, sarà a Saronno dal 14 maggio prossimo la mostra “Da solo non basto”, un’esposizione che vuole richiamare l’attenzione di tutti sulla condizione giovanile evidenziandone le problematiche ma offrendo anche testimonianze positive e di ripartenza. Gli adolescenti e i giovani oggi si trovano a vivere in un contesto difficile segnato dall’invecchiamento della popolazione e dal venir meno di importanti punti di riferimento come la famiglia, la scuola, le agenzie educative. Per questo occorre far conoscere e valorizzare realtà dove oggi sia possibile ai ragazzi fare incontri significativi, percepiti come utili e sui quali costruire un progetto positivo di vita.

La mostra si svolgerà dal 14 al 19 maggio presso il Centro Giovanile Santuario in Viale Santuario 21 negli spazi concessi in gestione a UFO secondo gli orari esposti in calce.Il progetto è stato ideato e promosso in occasione del Meeting di Rimini 2023 grazie alla collaborazione di tre realtà riconosciute a livello nazionale per l’impegno concreto a fianco dei giovani: Kairos (la comunità per ragazzi “difficili” fondata da don Claudio Burgio), Portofranco Italia e Piazza dei Mestieri.

Alcune realtà saronnesi che si occupano di educazione giovanile hanno accettato la sfida di portare nella nostra città la mostra, con il desiderio di valorizzare esperienze già da tempo esistenti nel nostro territorio. Queste realtà sono Portofranco Saronno, Casa di Marta, UFO e Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale Cristo Crocefisso. L’evento gode del patrocinio del Comune di Saronno e della collaborazione di numerose realtà del Terzo Settore e del volontariato saronnese.

Gli organizzatori hanno deciso di mettersi insieme, perchè l’idea forte “da solo non basto” significa anche mettere in rete con altri la passione per l’umano e le competenze educative necessarie. E tutte insieme esse vogliono rendere sempre più presente a Saronno lo stesso “cuore”, lo stesso approccio che viene evidenziato nella mostra: vogliono raccoglierne il testimone, ascoltando e accompagnando i giovani nelle difficoltà di crescere, di realizzare se stessi, di dare un senso vero alla propria vita. E’ il lavoro che quotidianamente queste realtà portano avanti con i giovani di Saronno ognuna con il suo stile e le sue finalità specifiche: Portofranco organizzando doposcuola e aiuto allo studio, Casa di Marta con le sue molteplici iniziative e i numerosi enti assistenziali che ospita nella sua struttura, UFO con i laboratori teatrali e creativi che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, la Pastorale Giovanile con la presenza quotidiana degli oratori saronnesi nel tessuto sociale della città.

Attraverso pannelli e strumenti audiovisivi la mostra non propone discorsi generici, tanto meno ricette pronte per l’uso, ma racconta storie di giovani portatori di varie forme di disagio che hanno fatto degli incontri che hanno permesso loro di riprendere in mano la propria vita. Un fitto programma di visite guidate è in corso di elaborazione. Al momento sono già decine i gruppi e le scolaresche degli istituti scolastici di Saronno e del territorio che hanno prenotato una visita. Per prenotazioni e info scrivere a dasolononbasto2024@gmail.com

Per illustrare meglio contenuti e scopo della mostra gli organizzatori hanno promosso un’importante serata di incontro e dialogo con Guido Boldrin. Direttore di Kayros e Alberto Bonfanti, Presidente di Portofranco Milano. L’incontro si terrà mercoledì 15 maggio alle h. 21.00 presso l’Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15

Orari mostra:

da martedì a giovedì 10.00-13.00 – 14.30 – 18.00

Venerdì 10.00-12.00

Sabato 16.00– 20.00

Domenica 10.00 -12.00 – 16.00 – 20.00

Per maggiori informazioni sugli enti organizzatori puoi consultare i seguenti siti

https://www.kayros.it/

https://home.portofranco.org/

http://www.fondazionecasadimarta.it/