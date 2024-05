Arrestato a Nerviano l’uomo che investì ed uccise due sposini a Fagnano, dovrà scontare 5 anni

I carabinieri della Compagni di Legnano hanno arrestato Rubil Behri accusato di omicidio colposo, per aver investito ed ucciso, sotto effetto di cocaina, in una tremenda serata di luglio del 2015 nel comune di Fagnano Olona la coppia di giovani sposini Mario Cocco e Michela Furnari. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione per 5 anni reclusione, e non 9 come deciso nel dibattimento del 2020. Si tratta di una misura emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio.

Il fermo è stato eseguito in questi giorni (17 maggio) a Nerviano. L’uomo residente a Dairago è stato rintracciato sul posto di lavoro.

L’incidente nel 2023

Il terribile scontro si è verificato alle 23.30 dell’11 luglio. Le due vittime, secondo la ricostruzione dei fatti, viaggiavano sul proprio scooter in direzione opposta alla Ford Focus condotta dall’arrestato. Mario Cocco e Michela Furnari si erano appena sposati ed erano rientrati da poco dal viaggio di nozze. La Procura di Busto Arsizio, a seguito del processo ordinario con dibattimento celebratosi dopo ben due rigetti di istanze di patteggiamento, aveva chiesto 6 anni di reclusione ma il giudice Veronica Giacoia, all’udienza del 9 ottobre 2020, gli aveva inflitto 9 anni di reclusione con revoca della patente.