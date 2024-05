Assicurazioni Sociali Svizzere, applicate ai lavoratori frontalieri. Se ne parla a Lavena Ponte Tresa mercoledì 29 maggio

Mercoledì 29 maggio dalle 19.30 alle 22, presso la sala consiliare del Comune di Lavena Ponte Tresa (via Libertà 28), è in programma una serata informativa dedicata ai frontalieri, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa.

Il tema della serata è “Assicurazioni Sociali Svizzere, applicate ai lavoratori frontalieri”.

La relazione tecnica verrà fornita dagli esperti dello studio di consulenza IFA Sagl di Lugano, operante da un ventennio sul territorio svizzero.

E’ previsto un intervento del sindaco e presidente ACIF Massimo Mastromarino. Il Dott. Angelo Ferloni, direttore dello studio Fisiotris, informerà riguardo la prevenzione di patologie a carattere professionale.

Chiuderà la serata il rinfresco offerto da IFA Sagl.

Temi della serata

Le assicurazioni sociali svizzere. Il primo pilastro AVS/AI

La cassa pensione LPP solo capitali a risparmio?

Perdita di guadagno: le coperture per la famiglia

Ricerca dei capitali. Dove sono? Come trovarli

Il terzo pilastro è davvero vantaggioso fiscalmente?

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero +393496719376 o scrivere a consultant@ifa-suisse.com