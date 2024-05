Basket Uisp verso la finalissima del 2 giugno a Malnate

NOTIZIARIO UISP del 29 maggio 2024

BASKET UISP – Adrenalina a mille verso le finali

.

Partendo dalla First League, si sono disputate le due gare uno delle semifinali. L’Irish Venegono di coach Colletto perde in casa, per 82-83, coi Pirates Travedona che danno il primo dispiacere stagionale ai venegonesi, e sono ad una vittoria dalla qualificazione alla finalissima di Malnate! Gara due si è disputata martedì 28 maggio e ha visto la riscossa dell’Irish che ha vinto sul campo dei Pirates 85-93 mandando la serie alla “bella” di nuovo a Venegono.

Fattore campo decisivo, in occasione della partita inaugurale nell’altra semifinale, coi campioni in carica di Besozzo, a segno su Gavirate (priva di Gardini e Laudi), altra mina vagante dei playoff, coi lacuali che sono arrivati in semifinale dopo aver ribaltato il fattore campo con Antoniana e Fuco. In questa occasione, gli Horses di coach Papa hanno vinto sui biancoverdi, con il nettissimo punteggio di 105-72 e sono avanti 1-0. La gara di ritorno (e l’eventuale bella) si disputeranno in avvio della prossima settimana, prima della grandissima finale che andrà in scena domenica 2 giugno alle ore 21.15 a Malnate, dove si assegnerà il titolo.

In zona salvezza, detto nel precedente articolo di Rovello Porro, che perdendo 2-0 con Bizzozero è sceso in Second League, la seconda ed ultima squadra a scendere si è decisa lunedì 27 maggio nella bella tra Alebbio e Venegono. Dopo due partite con il fattore campo saltato, i comaschi si impongono 64-51 conquistando la salvezza.

E’ terminata anche la fase di classificazione, con l’ultima partita andata in scena a Varese alla Marconi, fra i Pink Panthers e il Giubiano Pigs. Il successo è stato conquistato dai giubianesi, che chiudono questo mini girone con un bilancio di 3-1, come il Nbuc, primo rispetto ai Pigs per il favorevole scontro diretto. La classifica della fase di classificazione è chiusa dalle pantere, che non sono riuscite a vincere nei 4 incontri disputati.

VELA – “Viva” chiude l’Europeo a un passo dalla Top 10

È stato un turbinio di emozioni il Campionato Europeo J/70, ospitato in Toscana dal Circolo Nautico e della Vela Argentario grazie all’organizzazione di J/70 Italian Class: 90 gli equipaggi in arrivo da tutto il mondo per misurarsi nella regata in monotipia più numerosa e importante d’Italia in questo 2024.

L’imbarcazione “Viva” di Alessandro Molla e Tommaso Pavan, dopo un inizio a metà classifica, ha brillato nella seconda giornata: il 9° posto nella prima regata del giorno, seguito dalla vittoria nella prova successiva e l’11° nell’ultima, hanno permesso ai portacolori dell’AVAV di Luino di ritrovarsi in vetta alla classifica generale dopo il Day 2 di regate.

Da lì, sono arrivati una serie di piazzamenti tra la 10° e la 30° posizione circa che, in un Campionato a cui avere la meglio è stato l’equipaggio che ha sbagliato meno, ha permesso a Viva di chiudere l’evento in undicesima posizione, a un solo punto dalla top-ten e al settimo posto tra gli equipaggi Europei.

L’equipaggio di Viva è affiliato UISP. A bordo hanno regatato Alessandro Molla, Carlo Fracassoli, Gabriele Benussi, Nicholas Dal Ferro e Tommaso Pavan.

FORMAZIONE – Uisp si rinnova con le videolezioni online

Come far fronte alla crescente richiesta di formazione da parte di dirigenti e tecnici Uisp? L’associazione mette a disposizione un nuovo strumento per affinare e aggiornare le competenze didattiche di base: da oggi è possibile accedere alla nuova piattaforma digitale per la formazione delle Unità Didattiche di Base (Udb) on demand ad uso dell’intera rete associativa, con modalità uniche valide per tutti.

Questa nuova modalità formativa affiancherà quella ormai consolidata dei Corsi in presenza o on-line proposti dai Comitati territoriali e regionali. Si tratta di una innovazione nella modalità di trasmissione dei contenuti formativi, visto che le lezioni di base saranno proposte attraverso audiovisivi didattici, e nei meccanismi di funzionamento, in quanto per partecipare al percorso formativo basterà accedere a QUESTO SITO dal proprio computer con le stesse credenziali utilizzate per la AppUisp. Anche questo significa “Accelerare la transizione”, l’Uisp ne è consapevole.