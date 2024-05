Cade dal lucernario, operaio grave ad Origgio

Cade per circa 5 metri di altezza da un lucernario. Succede ad Origgio, dove un operaio di 56anni è stato vittima di un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda in via 1° maggio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di venerdì 17 maggio. Sul posto automedica, ambulanza e Ats.

L’operaio ha riportato un trauma al torace, al bacino e ad un arto superiore. È stato trasportato in codice rosso al Sant’Anna di Como.