Cade dallo scooter in via Carlo Noè, una 39enne ferita a Gallarate

Una donna di 39 anni è finita in ospedale ferita, dopo una caduta con lo scooter in via Carlo Noè, a Gallarate.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 9.20 alla rotonda “intermedia” del lungo viale di circonvallazione, all’incrocio con via Padre Lega e via Palestro. La donna è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate.

È stata trasferita al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.

Sono state invece tre le persone bisognose di cure in ospedale per uno scontro avvenuto prima dell’alba al semaforo di via del Lavoro, al confine tra Crenna e Cascinetta.