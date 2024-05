Cena degli Amici del Cairoli a Cantello: premiate le docenti Nerella Botta e Cinzia Di Tondo

Tradizionale cena degli asparagi a Cantello per gli Amici del Cairoli, l’associazione di ex studenti e docenti del liceo classico di Varese. Associati e simpatizzanti si sono ritrovati per la cena di fine anno scolastico, uno dei due appuntamenti conviviali annuali.

Nel corso della serata sono state attribuite due targhe alle ex professoresse Nerella Botta e Cinzia Di Tondo per l’impegno e la passione che hanno caratterizzato la loro attività di insegnamento, per l’amore per la cultura trasmesso alle giovani generazioni.

Il premio della professoressa Di Tondo è stato ritirato dalla storica segretaria del Cairoli, la “signora Dora” . Il riconoscimento è stato voluto dal presidente dell’Associazione Salvatore Consolo che è subentrato lo scorso anno a Oreste Premoli, d’intesa con la dirigente del liceo Elisabetta Rossi.

Il prossimo appuntamento conviviale sarà a dicembre per la festa degli auguri nel corso della quale verranno invitati i diplomati che hanno sostenuto l’esame di maturità 25 e 50 anni fa per rinsaldare il legame con il liceo.

