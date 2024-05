Compagnia Entrata di Sicurezza: spettacolo a Varese per sostenere Casa Azaria

weeke, rigorosamente eseguite dal vivo, si fondono per una serata di “teatro canzone” davvero spassosa: quella del 1 giugno al Teatro Apollonio di Varese con la Compagnia Entrata di Sicurezza di Castellanza.

Grazie all’ invito di don Marco Casale , responsabile della Caritas varesina, spettacolo e solidarietà si trovano ancora una volta a braccetto per sostenere le attività di Casa Azaria, un luogo di accoglienza dedicato ai giovani diciottenni che non hanno o hanno “perso” la famiglia di origine in una età fondamentale per la loro crescita umana e sociale.

Casa Azaria non è ancora stata inaugurata e già sono terminati i posti a disposizione. E l’appuntamento è uno di quelli a cui non si può certo mancare.