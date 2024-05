Confident Studi Dentistici è in arrivo a Busto Arsizio

Il 25 maggio Confident Studi Dentistici aprirà la nona struttura a Busto Arsizio in Piazza Manzoni 17 ang Via Goito.

Un punto strategico perché situato al centro della città, quindi facilmente raggiungibile.

Il gruppo, appartenente a una società tutta di proprietà italiana che vanta un’esperienza pluriennale in campo odontoiatrico, ha deciso di investire sul territorio; in un’unica struttura che fornirà un servizio all’utente a 360°, trattando tutte le branche dell’odontoiatria con l’ausilio di attrezzature moderne.

“La nostra è una crescita graduale e costante, dopo l’apertura delle sedi nelle province di Como, Milano, Monza Brianza e Varese, presto inaugureremo la sede di Busto Arsizio – commenta l’Amministratore Delegato, Paolo Miglietta. Il nostro obiettivo è quello di porre il paziente davanti a tutto. Non siamo una catena, ma uno Studio Dentistico in cui il paziente può ricevere attenzioni e cure in modo personalizzato”.

I valori del gruppo Confident

In Confident Studi Dentistici le figure specializzate diventano dei veri e propri punti di riferimento per i pazienti. “Poniamo le nostre basi su cinque principi ben precisi – riprende Miglietta – la professionalità che significa un’oculata selezione del personale; la fiducia, ovvero il rapporto sereno e trasparente che si instaura tra medico e paziente; la continuità, che prevede che il paziente venga seguito nel tempo dagli stessi operatori; la sicurezza, a garanzia della salute di tutti; infine, l’innovazione, con l’utilizzo di attrezzature di nuova generazione. In tutte le sedi sono presenti attrezzature innovative come Tac 3D, scanner intra-orale e l’ortopantomografia digitale. Senza dimenticare l’importanza della prevenzione, un concetto che deve anteporre quello della cura”. Il paziente potrà scegliere il Piano di Prevenzione Confident che nasce per stimolare i nostri pazienti ad accedere per sé stessi, per i propri figli e conoscenti a tutta una serie di presidi fondamentali per il mantenimento di una buona salute del cavo orale.

Trattamenti innovativi di implantologia

Un altro fiore all’occhiello del gruppo è il programma di cure innovative: “Uno dei nostri trattamenti più all’avanguardia – sottolinea Marco Nunziati, Direttore Operativo del Gruppo Confident – è l’implantologia a carico immediato. In un solo atto chirurgico al paziente, che viene trattato da un anestesista in sedazione cosciente, vengono estratti i denti e inseriti gli impianti, in un tempo che va dalle 4 alle 6 ore dopo l’intervento. Il recupero è pressoché immediato, senza traumi post operatori, così come la funzionalità e l’estetica della bocca. Un’altra metodologia che ci rende particolarmente fieri è l’implantologia zigomatica che si rivolge a tutti coloro che soffrono di forti carenze della struttura ossea. Anche in questo caso, con un solo atto chirurgico, è possibile estrarre i denti e inserire gli impianti e una protesi provvisoria fissa utilizzando l’osso degli zigomi”.

Prenota un consulto

«Anteporre la prevenzione alla cura» è il motto di Confident Studi Dentistici, che si traduce nella possibilità di prenotare una visita specialistica.