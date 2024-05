Cristina Galimberti: “Un nuovo impegno per Buguggiate, con valori e competenze”

Cristina Galimberti ha deciso di ripresentarsi alle prossime elezioni comunali, motivata anche dall’esperienza acquisita durante gli anni difficili del patto di stabilità.

Ed è proprio Galimberti a spiegare come questo periodo le abbia insegnato a gestire con efficacia le risorse limitate a disposizione: “L’ultimo periodo del mio mandato da sindaco è stato caratterizzato dalla difficoltà di effettuare lavori e prendere decisioni avendo sulle spalle il patto di stabilità, che aveva privato i Comuni di molti finanziamenti. Nonostante questo, avevamo provveduto all’avanzamento di progetti, alcuni dei quali sono stati poi portati avanti dall’attuale amministrazione”, ha dichiarato.

Per oltre un anno, Galimberti ha lavorato “per selezionare una squadra – dice – che combinasse esperienza amministrativa, nuove energie, metodi di lavoro innovativi e alta professionalità. La mia priorità è stata formare un gruppo capace di lavorare insieme e di ascoltare le necessità della popolazione di Buguggiate, favorendo il confronto costruttivo”.

In vista delle elezioni, la squadra ha discusso a fondo tutti i temi che, se eletta, dovrà affrontare. Hanno definito una visione condivisa, presentandosi come una lista civica, puntando sulle diverse esperienze in ambiti amministrativi, politici, lavorativi, associativi, aziendali, scolastici e sportivi. “Vogliamo contribuire tutti, ognuno con le sue competenze, con l’intento di portare valore e un nuovo modo di operare per rendere Buguggiate un posto migliore dove vivere”, ha aggiunto Galimberti.

La nuova squadra, denominata “Insieme per Buguggiate – Valori e Competenze per un paese migliore”, si raccoglie sotto un simbolo che richiama i colori del Palio di Buguggiate e rappresenta i quattro rioni del paese: Belgora, Centro Storico, Montalbo e Sardegna. Secondo il loro programma, riacquistare una dimensione di unione viva e vitale è essenziale, poiché un paese è una comunità in cui sono importanti non solo le infrastrutture, ma anche e soprattutto le persone e le relazioni.

Il programma della lista tocca temi cruciali: il Sociale, la Scuola, la Salute e la Prevenzione, la Sicurezza, i Lavori pubblici e l’Edilizia Privata, il Commercio e l’Industria, le Politiche del Lavoro e la Ricerca bandi, l’Ecologia, l’Ambiente, la Tutela dei Laghi e gli Animali di affezione, lo Sport e il Tempo Libero, le Associazioni di ogni tipo, la Cultura, i Finanziamenti e la Comunicazione.

Galimberti e la sua nuova squadra hanno programmato dei momenti di incontro in paese durante il quali vogliono non solo presentarsi, ma anche condividere e scambiare idee e progetti ascoltando le opinioni di tutti.

I prossimi appuntamenti sono:

19 Maggio, ore 18.00 Corte Montalbo (in caso di maltempo sede Santacaterina – Fraz. Erbamolle)

22 Maggio Postazione in Piazza Aldo Moro dalle 9 alle 12.00

22 Maggio ore 20.30 Presso Bar Garbui Via XXV Aprile 57

26 Maggio ore 18 Parchetto interno Via Giovanni XXIII (di fronte ingresso palestra), se piove sotto i

portici allo stesso indirizzo

29 Maggio ore 20.30 Presso Pizzeria Tramonti, via Mazzini 10

5 Giugno ore 20.30 Area Feste Santacaterina Fraz. Erbamolle (incontro di chiusura)

