Dopo 50 anni torna la StraMontegrino, gara di corsa in montagna che tocca varie frazioni del comune

Venerdì 17 maggio 2024 alle ore 19, mezzo secolo dopo la sua prima edizione tornerà in scena la StraMontegrino, gara di corsa in montagna che tocca varie frazioni del comune.

L’evento podistico, che inaugura la Festa dello Sport organizzata dalla Unione Sportiva Boschese e Pro Loco di Montegrino Valtravaglia e che conta tra gli organizzatori anche l’Altletica 3V, prevede due tracciati: uno lungo, di 9,4 km e con 310 metri di dislivello, e uno più breve, da circa 6 km, su cui potrà cimentarsi anche chi ama fare sport col proprio amico a quattro zampe.

Il percorso lungo, rinnovato rispetto all’edizione storica, è decisamente muscolare e alterna tratti veloci di asfalto a decise salite su vecchie mulattiere sterrate e acciottolate, ponendosi così a cavaliere tra le corse in montagna e quelle su strada e offrendo pertanto un territorio neutro di confronto per gli atleti che provengono da entrambe le specialità.

La gara parte dal campo sportivo di Bosco Valtravaglia ed inizia con una breve salita che sfiora la chiesa dell’Annunciazione, per attraversare il centro storico e dirigersi, in leggera discesa, verso la frazione dei Sorti. Qui, dopo 1,6 km dal via, si abbandona l’asfalto e si prende quota sulla vecchia mulattiera acciottolata che collegava Montegrino al fondovalle.

Nel suggestivo bosco di castagni, ontani e roverelle si affronta il chilometro più ripido di tutti. Una breve pista sterrata scende qualche metro e fa prendere il fiato prima dello strappo in val Ghiaccia che porta nel centro di Montegrino. In piazza, al cospetto della chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano, gli atleti del percorso lungo e di quello corto si dividono. Mentre questi ultimi s’apprestano a tagliare senza grossi dislivelli verso Sciorbagno e Castendallo, per gli altri la salita non è affatto finita: intercettata la SP23 dei Sette Termini, su pendenze non esagerate ma comunque faticose, devono portarsi fin sopra il laghetto, dove, dopo 4,7 km, si tocca il punto più elevato della gara. Due tornanti in discesa e comincia una lunga traversata ondulata su strade sterrate e asfaltate per agguantare, passata la raccolta frazione di Bonera e una cappelletta tra i prati da cui si gode uno ampio panorama fin sul gruppo del Monte Rosa, la carrozzabile che scende dai Bederoni. È ora una picchiata di 2,5 km verso il campo sportivo di Bosco, dove si chiude l’anello. Presso le case di Castendallo ci si ricongiunge con la camminata e, con le suole oramai in fiamme, ci si prepara per tagliare il traguardo.

Al termine della corsa, oltre alle premiazioni, stand gastronomico e DJ set con Riki Fiorini. Maggiori informazioni: locandina

«Sono contento di annunciare che venerdì 17 maggio, con i suoi 50 anni di storia, riparte con entusiasmo la StraMontegrino, gara podistica di 9,4 km nella cornice del bellissimo Comune di Montegrino, percorso ad anello collinare su strada collinare e mulattiere di Bosco Valtravaglia, Sorti, Montegrino, Bonera e Castendallo, organizzata con la collaborazione della Società Atletica 3V, la Pro loco ed il Comune di Montegrino – commenta Fabrizio Luglio dell’Atletica 3V-. Ringrazio vivamente il presidente dell’Unione Sportiva Boschese Cemal Gundogdu, il Comune, che ospita l’evento, nella persona di Fabio De Ambrosi, il Gruppo degli Alpini, capeggiati da Sergio Devittori e la Proloco, in particolare Jonathan Puglia. Vittorio Ciresa – conclude Luglio – tra i più forti mezzofondisti italiani di tutti i tempi e oggi presidente dell’Atletica 3V, vinse la Stramontegrino nel 1975: chissà se il 17 maggio sarà un atleta della sua scuderia a raccoglierne il testimone».

Contatti e preiscrizioni: stramontegrino@gmail.com / 347 2989019 (Fabrizio).