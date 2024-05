Dopo la rissa di martedì sera ancora tensioni a Gallarate. Sul posto polizia e carabinieri

Ancora tensioni nella zona della stazione di Gallarate, dopo la (doppia) rissa vista martedì sera. A metà pomeriggio di oggi, intorno alle 17, alcuni cittadini della zona hanno segnalato la presenza di movimenti di ragazzi agitati e – pare – anche armati di bastoni. Sono intervenute pattuglie di Polizia con supporto dei Carabinieri e della Polizia Locale (foto all’uscita lato Sciarè).

«Ho visto passare un gruppo di ragazzi, con bastoni o spranghe» ci riferisce un lettore. «Hanno fatto un giro in zona, erano aggressivi, sono passati poi nel tunnel» aggiunge un commerciante. Erano una decina e potrebbero essere – almeno alcuni – di uno dei gruppi di martedì sera, secondo quanto ci riferiscono testimoni in zona.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato, con i Carabinieri e la Locale in supporto. Alcune persone sono state intercettate e identificate, ma non ci sono dettagli. In ogni caso non ci sarebbero stati scontri.

La rissa nella serata di martedì si è svolta in due tempi, intorno alle 19.20 e poi alle 21, con doppio intervento delle ambulanze, due feriti, alcune persone già identificate dai carabinieri.

Articolo aggiornato alle ore 18.10 di mercoledì 22 maggio 2024