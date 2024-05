Ecco la lista di Samarate al Centro, con Macchi anche l’ex leghista Maurizio Brambilla

Luca Macchi, candidato con la lista Samarate al Centro, ha annunciato oggi i nomi della sua lista di aspiranti consiglieri. Un gruppo che – sottolinea Macchi- allinea diverse persone con esperienza amministrative.

Il nome che fa più “rumore” è quello di Maurizio Brambilla, da sempre nella Lega – come consigliere e assessore – che ha lasciato la Lega Salvini qualche settimana fa, dopo gli ultimi anni in cui è stato voce critica rispetto alla linea nazionalista del “capitano”.

Capofila sarà Alessandra Cariglino, ex vicesindaco e poi sindaco facente funzioni per alcuni mesi, in sostituzione di Leonardo Tarantino (dimessosi per andare a Roma). E ancora Celotto Claudio, ex assessore nella giunta Chilin.

E ancora «cinque candidati con esperienza nelle commissioni comunali». È questo, appunto, che fa sottolineare a Macchi la grande esperienza amministrativa della lista.

A cui si aggiunge quella del candidato sindaco, ex assessore, ex consigliere per quindici anni e per tre volte in consiglio provinciale (uno anche da presidente del consiglio): Macchi è sempre stato dentro Forza Italia, ha lasciato il partito però due anni fa, critico verso la linea nazionale. E oggi si separa nettamente anche a livello locale, visto che Forza Italia torna nell’alveo del centrodestra per Puricelli (nel 2019 gli azzurri avevano invece candidato Alessandra Cariglino).

Tutti i nomi della lista Samarate al Centro per Luca Macchi

Ecco i nomi della lista: Alessandra Cariglino, Graziella Aspesi, Pamela Aspesi, Maurizio Brambilla, Claudio Celotto, Michele Di Milia, Milena Galbiati, Giovanna Leone, Claudio Locarno, Davide Macchi, Lucia Mariani, Marco Pittarello, Marco Gaetano Poloni, Marica Noemi Puppio, Giovanni Scagnelli, Franco Trevisan.