A Samarate Maurizio Brambilla lascia la Lega e passa ad “Autonomia e libertà”

Non sarà l’ultimo consiglio comunale a Samarate prima delle elezioni, ma ha ancora riservato qualche piccola sorpresa sul fronte della politica: nel corso della seduta infatti Maurizio Brambilla, leghista di lungo corso, ha annunciato l’addio alla Lega. O meglio: al gruppo consiliare leghista nell’assemblea civica samaratese.

Da un punto di vista politico è la chiusura di un percorso lunghissimo, in Lega, di un esponente politico noto. Leghista bossiano della vecchia guardia. Prima colonna dell’opposizione nel quinquennio di Vittorio Solanti (il più votato, dopo Leonardo Tarantino, nella lista dell’Alberto Da Giussano nel 2005), poi tornato nella maggioranza di governo del (quasi) decennio di Tarantino sindaco, voce anche critica.

Ora lascia la Lega, non più Nord.

A Samarate il passaggio è procedurale e burocratico, con la collocazione nel Gruppo misto. Ma Brambilla ha rivendicato anche il valore politico, annunciando l’adesione al Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà, il movimento fondato dall’ex ministro Castelli e che cerca di aggregare chi crede ancora nell’autonomismo, in rottura con la Lega di Salvini “centralista” e più vicina alla destra radicale. Prossimo appuntamento, le Europee.

Tornando a Samarate, Maurizio Brambilla ora va nel Gruppo misto, dove raggiunge Alessandra Cariglino, già candidata sindaca nel 2019 con Forza Italia e la civica Samarate al Centro. Cariglino rimane capogruppo.

Quelli di Cariglino e Brambilla sono stati gli unici passaggi di gruppo nel corso del mandato di Enrico Puricelli. Rossella Caligiuri, eletta nelle file della “lista del sindaco” di Puricelli nel 2019, è ora vicina a Fratelli d’Italia, anche se non ha voluto fin qui ufficializzare né ha dovuto formalizzare la scelta in consiglio (in quanto presidente, super partes, non ha un gruppo di riferimento).

Quello di martedì non è l’ultimissimo consiglio di Samarate. È prevista almeno un’altra seduta: «sarà verso la metà di aprile», conferma la presidente Caligiuri.