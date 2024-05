Elezioni a Mesenzana, giovani e territorio al centro del programma di Ferdinando Contini

Cambia il candidato sindaco, ma non le intenzioni della lista civica “Insieme per Mesenzana”, che quest’anno si ripresenta sotto la guida di Ferdinando Contini, consigliere uscente di minoranza.

Classe 1961, ex operaio frontaliero e papà di tre figlie, Contini racconta di essere un appassionato di storia locale, soprattutto medievale. Una passione che lo ha subito legato a Mesenzana e accomunato, sin dal 1992, anno in cui vi si trasferì, al sindaco uscente Alberto Rossi e a Max Fracica, con i quali ha collaborato e contribuito a fondare la rinomata festa medievale.

Ed è sempre per passione, quella che ha anche per la “cosa pubblica”, che ha deciso di candidarsi a Mesenzana, esprimendo il desiderio di collaborare: «Non critico quanto è stato fatto a Mesenzana in questi anni. La mia candidatura nasce dalla volontà di portare qualcosa di nuovo, soprattutto giovani, all’interno dell’amministrazione. Vorrei vedere emergere una nuova classe politica, pronta e capace di guidare questo splendido paese». È per questo motivo che l’età dei candidati nella lista di Contini oscilla tra i 22 e i 40 anni.

«Coinvolgere i giovani significa avere una visione fresca e introdurre novità che solo le loro capacità, tecnologiche e non, possono portare. Farli partecipare all’amministrazione significa anche far loro comprendere le difficoltà legate alla gestione, preparandoli meglio per il futuro. Inoltre, con la popolazione in crescita e le esigenze in continua evoluzione, solo i giovani possono cogliere e affrontare le sfide attuali» aggiunge Contini.

Sul fronte delle opere pubbliche, Contini sottolinea che gran parte del lavoro è stato compiuto ma che tra i nuovi progetti, alcuni già in fase di sviluppo, si propone la creazione di un piccolo parco giochi nel centro storico e la realizzazione di un palazzetto dello sport in località Vecchia Filanda. Un progetto, quest’ultimo, che mira a fornire una sede alle numerose società sportive del luogo e a garantire alle scuole una palestra spaziosa per l’educazione fisica. «Se i fondi dovessero essere limitati, promuoveremo la stessa idea rinnovando la tensostruttura che già si trova all’interno della scuola media».

Tra le priorità, Contini pone anche la questione dei frontalieri e la valorizzazione del territorio. «Mi piacerebbe ristabilire una collaborazione con gli istituti superiori di Luino per creare QR che raccontino la storia del nostro territorio, in diverse lingue, evidenziando i musei, le attrazioni e le bellezze locali. Troppo spesso si guarda senza vedere, e vorrei che questa tendenza cambiasse».

Infine, quando gli viene chiesto perché dovrebbero votarlo, Contini risponde con modestia: «Mi piacerebbe solo che Mesenzana partecipasse al voto e manifestasse la sua preferenza, che sia per me o per Alberto. Io, comunque, ho già vinto, perché so che in Consiglio Comunale entreranno due giovani della mia lista».