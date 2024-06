Alberto Rossi riconfermato sindaco a Mesenzana

Il primo cittadino uscente, Alberto Rossi, è stato riconfermato sindaco alla guida di Mesenzana. Rossi ha ottenuto una vittoria netta, distanziando il suo avversario politico Ferdinando Contini di oltre 350 voti: sono infatti 502 i voti raccolti dal sindaco uscente – ora rieletto – contro i 118 di Contini, candidato alla guida di “Insieme per Mesenzana”.

«Sono molto contento di essere stato rieletto, ma amareggiato dalla bassa affluenza registrata alle urne dai mesenzanesi. Mi amareggia perché per me questo è un lavoro a tempo pieno e credo che, insieme alla mia squadra, siamo riusciti a costruire tanto in questi anni. Sono comunque contento di poter proseguire, con l’obiettivo di continuare a rendere Mesenzana un paese a misura d’uomo, fornendo servizi alla cittadinanza e sperando di coinvolgere sempre di più i giovani, per rendere loro la cosa pubblica più appetibile» racconta Alberto Rossi, confermando nella sua squadra le sette persone che lo hanno supportato e affiancato negli ultimi cinque anni: Alessandro Delli Gatti (20 voti), Sarah Daghetta (20), Gabriele Cecini (6), Serena Filippone (13), Massimo Fracica (19), Federico Vidali (25) e Orazio Zuretti (25).

Tra i più votati della lista “Insieme per Mesenzana”, invece, in ordine ci sono: Massimiliano Pina (26), Mario Colabufo (14), Mattia Fortuna (7) e Tiziana Lazzarini (1).