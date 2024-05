Al via il servizio “trasporto biciclette” sulla linea Varese-Luino

“Carica la bici sul bus, il territorio luinese ti aspetta!”. Con questo lo slogan l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, lancia il servizio di Bike Transportation, ossia il Trasporto Biciclette, sulla LINEA N. 10 che collega Varese a Luino correndo parallela alla ciclovia che attraversa boschi, laghi e fiumi della Valganna e della Valtravaglia.

Un servizio innovativo, che prenderà il via domenica 9 giugno e sarà attivo nei giorni festivi fino all’8 settembre, destinato a cittadini e turisti che desiderano esplorare le bellezze del territorio Luinese in modo ecologico e sostenibile.

L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese ha, infatti, introdotto il “Bike Transportation”, un servizio di trasporto pubblico sulla Linea N 10 (Varese – Luino) con autobus dotati di appositi portabiciclette.

Su ogni autobus sarà possibile caricare un massimo di 6 biciclette che dovranno essere caricate dal ciclista in autonomia nella parte posteriore del veicolo.

Carico e scarico biciclette consentito nelle seguenti fermate:

. VARESE stazioni (piazzale Kennedy)

. VARESE IPPODROMO solo discesa

. INDUNO OLONA GROTTE DI VALGANNA solo in direzione Varese

. GHIRLA autostazione

. CUNARDO bivio tre valli

. MESENZANA bivio Malpensata

. GERMIGNAGA Prassede

. LUINO Stazione

La tariffa per le biciclette è di € 3,50 per il pass giornaliero; mentre per le tratte singole è possibile acquistare un altro biglietto di corsa semplice oltre al titolo di viaggio del passeggero. I biglietti possono essere acquistati sull’app CTPI, nelle rivendite autorizzate e a bordo dei bus in servizio.

Da orario Festivo, le corse della linea N10 alla domenica sono previste alle ore 8.25, 9.25, 13.25, 14.25, 17.25, 18.25 e 19.25 dai capolinea di Varese e Luino.

«Riusciamo a far partire questo importante servizio in vista della stagione estiva – dichiara il presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, Giovanni Stefano Galli -. Il trasporto delle biciclette rappresenta un importante passo avanti nella promozione del turismo sostenibile e della mobilità dolce nella nostra Regione. Grazie a questo nuovo servizio di trasporto pubblico, gli amanti della natura e del cicloturismo avranno l’opportunità di esplorare le meraviglie della zona del Luinese in modo pratico, conveniente ed ecologico. La speranza è di riuscire a breve ad aumentare il numero delle corse di autobus dotati di portabiciclette così da implementare l’offerta».