Elezioni Cadrezzate con Osmate, Cristian Robustellini presenta la sua squadra

Si è acceso il clima elettorale a Cadrezzate con Osmate. Il sindaco uscente Cristian Robustellini ha presentato ai concittadini la squadra che lo accompagnerà alle elezioni dell’8 e 9 giugno. L’incontro di sabato 25 maggio si è aperto con un momento in ricordo di Vincenzo Taravella, consigliere comunale e coordinatore della Protezione civile scomparso a gennaio di quest’anno.

Nel corso della serata, si sono ripercorsi i principali interventi portati a termine dall’amministrazione nel corso dell’ultimo mandato: dall’ampliamento dei parcheggi alla scuola elementare di Cadrezzate alla realizzazione del belvedere accanto alla chiesa di Osmate. «Siamo inoltre riusciti – ha spiegato Robustellini – a ottenere parecchie risorse. A partire dal riconoscimento dei fondi di ristoro che spettano al nostro Comune in quanto ospita sul proprio territorio parte del sito del Jrc. I fondi raccolti ci permetteranno di finanziare importanti opere in programma: come l’acquisizione e trasformazione dell’area ex-hotel Urania».

A sostenere la candidatura di Robustellini è la lista Unione: un gruppo composto da alcuni consiglieri “storici” accanto ad altrettanti nuovi volti. I candidati sono: Tiziano Binda, Carlo Maria Cantara, Osvaldo Contini, Luisella Facelli, Alessandro Farè, Roberto Mastropietro, Francisco Monteleone, Marco Squizzato, Mauro Terzaghi e Maria Antonietta Tira.

Durante la serata è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia Giacomo Sorrentino. «Negli ultimi anni – ha sottolineato Sorrentino – mi sono confrontato spesso con Robustellini e la sua squadra e devo ammettere di non aver mai visto amministrazioni efficienti come la sua».

Il programma

Obiettivo principale della lista Unione è quello di portare a termine le opere già avviate nell’ultimo mandato. Tra queste: il miglioramento del parco retrostante la Chiesa Santi Cosma e Damiano, l’ampliamento della platea per gli ormeggi delle imbarcazioni, il nuovo parco con giochi per bambini in Via Brebbia-Mirasole, l’asfaltatura della Via Valcanee al fine di realizzare un anello di collegamento con le Vie Vallerini e Castello, il rinnovo del manto stradale della Via Roma, della Via Matteotti e la sistemazione stradale della Via Luini, nonché il marciapiede di collegamento tra le due Località e il marciapiede di Via Vallerini che parte dalla fine del centro abitato fino allo stadio comunale.

Confermato l’impegno di mantenere in funzione i servizi già avviati di assistenza sociale, supporto per gli anziani e per agevolare l’accesso ai servizi amministrativi per i cittadini. Previsto anche il rinnovo dei contributi alla scuola dell’infanzia e la scuola elementare, l’organizzazione dei campi estivi, e il trasporto scolastico verso le scuole medie di Brebbia. In programma anche diverse iniziative a sostegno dei giovani, per promuovere attività culturali e la consapevolezza civica.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, la lista di Robustellini vuole mantenere e implementati dove possibile i centri polispecialistici all’interno degli ambulatori medici dove si potranno effettuare servizi di prelievo del sangue e visite specialistiche. Tra gli obiettivi anche quello di istituire un servizio Mutua al quale ogni cittadino avrà diritto di iscrivere il proprio nucleo familiare, corrispondendo una accessibile quota associativa così da avere diritto a prestazioni sanitarie a costi ridotti.

Progetti anche in ambito turismo. L’impegno di Unione è quello di continuare a organizzare con costanza manifestazioni ed eventi per dare impulso e slancio al territorio. Il teatro nel parco fronte lago continuerà ad ospitare eventi di cabaret, proiezioni cinematografiche, spettacoli culturali e di varia natura. Villa “Bozza Quaini” verrà messa a disposizione per ospitare mostre fotografiche, di pittura, presentazione di libri ed eventi culturali e di confronto e attualità. Una pertinenza della Villa “Bozza Quaini” che affaccia sul parco al “Milite Ignoto”, continuerò ad essere destinata alle celebrazioni di matrimoni, in modo da attirare anche cittadini non residenti per le celebrazioni.

La gestione delle risorse di bilancio, grazie anche ai contributi derivanti dal processo di fusione e dalle risorse derivanti dal CIPESS in relazione alla compresenza sul territorio del Sito della Commissione Europea Centro Comune di Ricerca, sarà finalizzata in particolare: all’ulteriore contenimento delle consulenze esterne; alla riduzione dell’IMU vigente, diminuendo la tassazione delle case ad uso di abitazione principale e delle dimore di famiglia ad utilizzo gratuito dei familiari, compatibilmente con le disposizioni della normativa vigente; al mantenimento dell’impatto della TARI a favore di nuclei famigliari con basso reddito, compatibilmente con la normativa in vigore, senza ulteriori oneri aggiuntivi facendo leva sulle economie di scala derivante dalla gestione intercomunale; alla diminuzione dell’Addizionale Comunale IRPEF. Saranno inoltre istruite pratiche finalizzate all’ottenimento di finanziamenti, sia a livello nazionale sia europeo, a fondo perso e/o a tasso agevolato, e sarà contenuta al minimo l’accensione di mutui.

Per quanto riguarda la sicurezza. I candidati dell’Unione voglio continuare l’opera di potenziamento della rete di telecamere di videosorveglianza sul territorio, concentrandoci sulle cosiddette vie di accesso e fuga del paese e nei luoghi pubblici, utili anche per disincentivare fenomeni di microcriminalità e vandalismo, in collaborazione con le forze dell’ordine. Entrambi sono al servizio del territorio comunale ed in particolare dei punti maggiormente sensibili. Verranno inoltre installati dissuasori di velocità (a titolo esemplificativo: visivi) sulle vie con maggior traffico e nelle zone a maggior rischio, specialmente per la tutela dei pedoni, ciò anche con interventi stradali tesi a depotenziare la velocità. A questo si aggiunge il potenziamento dell’illuminazione nei punti sensibili.