Festa alle Tre Croci in cima al Campo dei Fiori per il 50esimo anniversario del restauro

Si è tenuto giovedì 23 maggio il 50simo anniversario dell’inaugurazione delle Tre Croci rinnovate in vetta al Campo dei Fiori. Per celebrare l’importante traguardo è stata celebrata una santa messa, seguita da un rinfresco.

L’idea di sistemarle fu di Monsignor Tarcisio Pigionatti, che il 23 maggio 1974, in occasione della Festa dell’Ascensione, insieme al Comitato Tre Croci inaugurò le rinnovate Tre Croci e la Via Sacra che porta all’altare, dedicata a tutte le specialità delle Forze Armate e a ricordo dei Caduti senza Croce.

Le tre Croci di legno vennero inizialmente issate nel ‘600 e rimasero in sede fino al 1900 quando vennero sostituite da tre croci realizzate in marmo alte 12 metri e del peso di 300 quintali, appoggiate su un basamento di marmo rosso. Nel 1974 Monsignor Tarcisio Pigionatti diede mandato di risistemarle: vennero realizzate questa volta in cemento armato.