Frana e caduta di alberi, a Varese chiusa la strada per Cartabbia

Il maltempo e le forti piogge stanno causando disagi anche a Varese. Nella mattinata è stata chiusa la strada per Cartabbia, all’altezza del bivio per via dei Boderi.

Oltre ad una piccola frana che ha portato pietre e fango sulla carreggiata, si registrano alberi pericolanti e caduta rami sulla sede stradale.