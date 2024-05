Gemonio, serata dedicata ai paesaggi mozzafiato del Sudafrica

Il fascino dei panorami del Sudafrica va in scena questa sera – giovedì 16 maggio a partire dalle 21,15 – nel salone del parco delle feste di Gemonio, in via Curti.

Sullo schermo scorreranno le immagini realizzate durante un viaggio in Sudafrica da Martina Jemoli, cui è affidato anche il commento dal vivo. Si passerà dalla savana alle spiagge bianche, ai centri più ricchi di storia sino agli animali selvatici che si possono incontrare nei grandi parchi.

Una serata adatta a tutte le età, ai curiosi e agli appassionati di viaggi. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco Gemonio, l’ingresso è libero.