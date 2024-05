Gli incontri con la cittadinanza di Maurizio Montalbetti e della lista “Riaccendiamo Arcisate”

Prosegue ad Arcisate il fitto calendario di appuntamenti elettorali della lista “Riaccendiamo Arcisate”, che candida come sindaco Maurizio Montalbetti.

Questa sera, venerdì 24 maggio, alle 21 è in programma un incontro con la cittadinanza 24 al Portichetto di Brenno, per la presentazione di programma e candidati.

Domani, sabato 25 maggio, l’incontro con i cittadini si terrà al Bar Miotti di via Foscarini, a partire dalle 9,30, mentre domenica 26 maggio Montalbetti e gli altri candidati della lista saranno al Bar Centrale di via Matteotti dalle 10. Infine martedì 28 maggio l’appuntamento è alle 18 da Furiani in via Cantello.

La serata di chiusura della campagna elettorale è in programma giovedì 6 giugno alle 21 in Sala Frontalieri, sotto al Municipio di Arcisate.

Fino al silenzio elettorale saranno organizzati anche diversi gazebo ad Arcisate e frazioni: domani sabato 25 maggio, dalle 10, in centro davanti a Villa Teresa; domenica 26 maggio, sempre dalle 10, al Monumento dei Caduti di Brenno; giovedì 30 maggio alle 8,30 al parcheggio della stazione, in via Roma; sabato 1° giugno alle 10 al parcheggio del Tigros; domenica 2 giugno alle 10 ancora a Villa Teresa e infine giovedì 6 giugno alle 8,30 al mercato.