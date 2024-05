Gli Skorpions vogliono chiudere il campionato da imbattuti

Appuntamento domenica 26 maggio al “Franco Ossola” per gli Skorpions Varese, che chiuderanno la stagione regolare ospitando i Rhinos Milano.

Per i ragazzi di coach Nick Holt l’obiettivo è di chiudere la stagione da imbattuti, portando a casa un risultato di grande valore e che farà parte della storia del football americano italiano. All’orizzonte c’è la semifinale di metà giugno, contro Parma o Legnano, in base agli ultimi risultati, per l’accesso all’Italian Bowl del prossimo 29 giugno a Ravenna.

Per i Rhinos invece ci sarà in gioco la possibilità di rientrare nei playoff, ma servirà obbligatoriamente una vittoria.

Al “Franco Ossola” è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una gara affascinante.

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 11

Sabato, 25 maggio

h. 15:00 Guelfi Firenze vs Panthers Parma

h. 18:00 Dolphins Ancona vs Giaguari Torino

h: 21:00 Warriors Bologna vs Frogs Legnano

Domenica, 26 maggio

h. 14:30 Skorpions Varese vs Rhinos Milano