Gli studenti del Carlo Volonté di Luino incontrano la Croce Rossa sul tema del diritto umanitario internazionale

Anche quest’anno scolastico, diverse classi dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” hanno incontrato i referenti della Croce Rossa Italiana di Luino sul tema del delicato ruolo della Croce Rossa nell’ambito del diritto umanitario internazionale.

I relatori – Luca Gentilini (Volontario CRI Comitato di Luino e Valli) e Federica Scorciapino (Volontaria CRI Comitato di Luino) – hanno presentato agli alunni diversi argomenti decisamente attuali e strettamente correlati alla drammatica situazione di cui veniamo a conoscenza ogni giorno tramite i media: il Diritto Internazionale umanitario e dei conflitti armati (con riferimento appunto agli attuali e drammatici conflitti), l’importante ruolo di Croce Rossa in questa materia, la storia delle IV Convenzioni di Ginevra; i principi di distinzione, proporzionalità, limitazione che dovrebbero sussistere in ogni guerra per tutelare la popolazione civile; la protezione internazionale (lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione speciale ex umanitaria); i permessi di soggiorno per i casi speciali (la protezione sociale, le vittime di violenza, il particolare sfruttamento lavorativo, le cure mediche, le calamità e i disastri ambientali); i minori immigrati non accompagnati (identificazione, presa in carico, nomina tutore volontario); il sistema accoglienza dei rifugiati in Italia.

Di particolare importanza in questi incontri è stata la testimonianza delle due alunne Clara Fogagnolo e Anna Giannelli dell’I.S.I.S. “Città di Luino” che, prossime alla conclusione del loro percorso scolastico con l’esame di stato, hanno raccontato agli altri compagni il loro ormai consolidato percorso come volontarie nella Croce Rossa Italiana iniziato proprio a seguito degli incontri di promozione del volontariato realizzati ogni anno presso il “C. Volonté” di Luino. Nel desiderio di passare il testimone ad altri compagni interessati ad impegnarsi nella solidarietà verso la nostra comunità.

Gli incontri sono stati organizzati dal gruppo di lavoro “Responsabilità, solidarietà e volontariato” dell’I.S.I.S. “Città di Luino”. L’I.S.I.S. “C. Volonté” coglie qui l’occasione per ringraziare la Croce Rossa Italiana, e in particolare i suoi referenti e volontari di Luino, per l’importante contributo educativo e umano che ogni anno, e in diverse forme di attività, donano agli alunni dell’Istituto.