Gornate Civica dà appuntamento ai cittadini, si parla di programma e futuro

Dopo il primo incontro con i cittadini di sabato 11 maggio alla Biciccera, Claudio Montanari e il gruppo di Gornate Civica chiamano nuovamente a raccolta i gornatesi.

Oggi, domenica 26 maggio, l’appuntamento sarà alle 16 in sala Consiliare, dove il candidato sindaco presenterà la sua squadra e darà spazio al programma.

Un modo per mettere in luce i punti nevralgici pensati dalla squadra di Gornate Civica per i prossimi anni, attingendo all’eredità lasciata dal sindaco uscente Paolino Fedre e pensando a nuovi progetti per il futuro di Gornate.