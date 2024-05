I bimbi delle elementari in visita alla Finanza di Como

Nell’ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, nella mattinata di venerdì, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Como Lago, accompagnati dai loro docenti, hanno fatto visita alla sede del Comando Provinciale di Como. In questa circostanza le Fiamme Gialle hanno fatto conoscere ai bambini di 3 classi delle scuole primarie “Baracca” e “Dimmè”, le attività che il Corpo svolge per garantire il rispetto della legalità e di quelle norme che regolano la convivenza civile e che permettono di costruire un futuro migliore per la società.

Gli studenti, con vivo interesse, hanno inoltre visitato il Sacrario alla sede e il Museo Storico del Corpo dove hanno potuto osservare cimeli, uniformi, documenti e materiali in dotazione alla Guardia di Finanza nella sua lotta al contrabbando, fenomeno criminale che, per ragioni geografiche, interessa da sempre questo territorio.

La visita è stata inoltre animata da una esercitazione delle unità cinofile impegnate nella ricerca di denaro occultato all’interno di valigie. Alcune delle banconote che non possono più circolare vengono infatti sminuzzate e date alla Guardia di Finanza che le usa, esattamente come avviene per quelli anti-droga, per addestrare alcuni cani a trovare il denaro contante e contrastare il traffico illegale di valuta.

Infatti i cosiddetti cash dog riescono a fiutare l’inchiostro e la cellulosa delle banconote che hanno, e conservano, un loro odore specifico, anche se sono state maneggiate da moltissime persone. Questi cani, dopo un mirato addestramento della durata di alcuni mesi, sono in grado di isolare gli odori, concentrandosi solo su quello che gli viene insegnato di cercare, senza tenere conto degli altri.