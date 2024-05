I laghi d’Orta e Maggiore confermano le “bandiere blu”. I migliori lidi lombardi sono sul Garda

Il Piemonte conferma le sue “bandiere blu”: Cannobio, Cannero Riviera, Gozzano, San Maurizio d’Opaglio e Verbania. Sono 23 in totale le località lacustri che hanno ottenuto questo importante riconoscimento e la maggior parte si trova nella regione piemontese, in Lombardia invece il marchio di qualità è andato a quattro località ma tutte sul Garda. (Foto Mikro Costantini)

Per il Verbano e i piccoli laghi del territorio si tratta in realtà di una riconferma, dopo le “new entry” dello scorso anno assegnati dalla FEE, Foundation for Environmental Education.

Rispetto al 2023 il numero di Comuni premiati è aumentato da 226 a 236 nel 2024, per un totale di 485 località. Per entrare nella lista è necessario che le acque siano risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni sulla base delle analisi delle varie ARPA nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio.

Oltre ai Comuni, sono stati insigniti della Bandiera Blu anche 81 approdi turistici, tre in meno rispetto all’annata passata. Le new entry del 2024 sono 14: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige) e Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Tra i Comuni non riconfermati rientrano invece Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana). Per ottenere una Bandiera Blu è necessario rispettare 32 criteri, fra cui l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche e le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.