In una vecchia fabbrica di Busto Arsizio dove il passato e il futuro del jeans si incontrano

A due passi dal centro di Busto Arsizio, in via Zappellini, c’è vecchia fabbrica tessile incastonata tra eleganti ville e palazzi che da qualche anno è rinata grazie ad una multinazionale tedesca arrivata nell’ex-Manchester d’Italia per instaurare un centro di ricerca e sviluppo.

Futuro e passato si incontrano all’interno della sede di Rudolf hub, in una ex fabbrica tessile del 1870 trasformata nel 2019 in un laboratorio di innovazione chimica. Lì dove gli operai e le operaie creavano tessuti in piena rivoluzione industriale, da 40 anni regnava il silenzio e l’abbandono, fino a quando non è arrivata l’innovazione.

In occasione della rassegna May Fiber, organizzata dal Comune di Busto Arsizio, la multinazionale tedesca del jeans ha deciso di mettere in mostra alcuni capi che hanno oltre 120 anni di storia, allestendo uno spazio espositivo dedicato al denim, il tessuto più democratico che sia mai stato realizzato.

Un paio di jeans della fine del 1800 usurati dal tempo e soprattutto dal lavoro, divise di carcerati, kimono provenienti dalle collezioni di privati e aziende dal grande valore culturale e storico, oltre che economico, sono esposti come opere d’ingegno che hanno rivoluzionato il modo di vestirsi di miliardi di persone.

Dal passato al futuro

In ogni toppa e rammendo è possibile leggere le radici del mondo contemporaneo e post industriale, che appare in tutta la sua forza con la stanza immersiva che si trova subito sotto la mostra dove futuro e sostenibilità dettano i tempi: «Basta appoggiare uno dei capi (dotati di rfid) su uno schermo led al centro della stanza per scoprire sui grandi ledwall i materiali innovativi e naturali studiati da Rudolf per creare capi sempre meno impattanti sull’ambiente ma di grande qualità» – racconta Alberto De Conti, managing director di Rudolf Hub.

La mostra Blue Emotion – viaggio emozionale attraverso il colore blu è stata aperta ieri sera, lunedì, alla presenza dell’assessore alla Cultura Manuela Maffioli ed è visitabile nella sede dell’azienda tedesca a Busto Arsizio fino alla fine del mese (info: gbarbara@effe-bi.it).