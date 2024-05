Diversi gli eventi collaterali di M(a)y Fiber, l’evento diffuso dedicato all’arte tessile e alla sostenibilità

Al via oggi, 6 maggio, i numerosi eventi collaterali di M(a)y Fiber, l’evento diffuso dedicato all’arte tessile e alla sostenibilità, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con numerosi partner del territorio, inaugurato sabato 4 maggio.

Alle 18.30 negli spazi di De Piante Editore (via Zappellini 13) è in programma l’evento “Moda e letteratura, quando gli abiti sono ispirati ai grandi romanzi”, con Cristina De Piante (Editore) e Francesca Chelli (esperta di comunicazione e moda) che dialogheranno su stile, cultura e savoir-faire per il rilancio del Made In Italy. Nell’occasione sarà inaugurata la mostra CONTEMPORANEA TRADIZIONE di Valeria Scuteri, fiber artist che attraverso migliaia di fili, tessuti con un telaio di sua creazione, dà vita ad opere che si relazionano con la luce naturale e artificiale, trasformando gli spazi in cui sono collocate in ambienti di contemplazione.

La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno

Orari: lun – ven dalle ore 9.00 alle ore 18.30 orario continuato;

sab – dom su appuntamento scrivendo a info@depianteditore.it

In settimana, mercoledì 8 maggio alle 18.00 nella sede di Boardwalk Srl (via Culin, 5) è previsto il vernissage della mostra “Annotazioni”, personale di Antonio Bernardo: immagini, figure o semplicemente luoghi affiorano su leggeri fogli di carta come morbide matrici. Memorie, o annotazioni visive, di un tempo che non si vorrebbe dimenticare. Fino al 31 maggio, lun – ven su appuntamento al n. 0331 1587944.

Dal 9 maggio, alle ore 18.30, al 31 maggio A&A Studio Legale propone la mostra di Kimiyasu Kato, ANIMA SOTTILE: il filo d’acciaio ritrae la figura di una creatura vivente, un sassolino rappresenta la terra e il tempo e l’aria respira la vita. La scultura cinetica Anima Sottile è composta da questi tre elementi essenziali, che svuotano le menti di chi vede, guarda e si confronta. Orari: lun – ven su appuntamento telefonando al n. 0331 639176. Ultima inaugurazione della settimana il 10 maggio dalle 17.00 negli spazi di Puce & Partners studio legale (piazza Trento e Trieste, 4): “L’essenziale è invisibile agli occhi”, mostra personale di Mimmo Totaro, uno dei precursori della fiber art in Italia e promotore di Minartextil. Chiodi e un solo filo danno vita ad opere in cui lo spettatore deve trovare ciò che desidera. Fino al 31/05/2024 da lunedì al venerdì su appuntamento telefonando al n.0331 677373.