“Insieme per Gornate si rinasce” si presenta, Poretti: «Mi ha convinto questa squadra»

È la squadra ad averlo convinto: Emanuele Poretti non ha usato giri di parole e ha ammesso candidamente che – prima di tutto – ciò che lo ha spinto a candidarsi come sindaco di Gornate Olona sono le persone che sono scese in campo al suo fianco.

E’ questo il fulcro della presentazione della lista “Insieme per Gornate si rinasce”, avvenuta venerdì 3 maggio in sala consiliare.

E’ stata Barbara Bison , ex sindaco per due mandati prima dell’attuale Amministrazione Fedre, a introdurre la serata e a raccontare come, pensando al futuro del suo paese, abbia trovato in Poretti un nome valido per assicurare a Gornate esperienza e competenza.

Poretti, ringraziata Bison per la fiducia, ha però svelato come dinanzi ad un impegno tanto rilevante, si sia preso un momento per decidere: il suo assenso sarebbe arrivato solo con un progetto valido e persone motivate.

Così è avvenuto: i candidati che si sono stretti intorno a lui e sono pronti a impegnarsi per la comunità sono «un gruppo giovane, che guarda al presente per costruire il futuro, formato da persone con competenze e professionalità specifiche, attive nelle realtà associative del territorio e persone che già hanno alle spalle esperienza amministrativa». Inoltre, seppur residente a Castiglione Olona (comune di cui è stato anche sindaco per due mandati), Poretti ha confidato del suo legame con Gornate, dal ciclismo, agli affetti personali.

Questi i nomi dei candidati: Sebastiano De Iannello, Teresa Luisetto, Eleonora Prevedello, Andrea Salvalaggio, Martina Chierichetti, Alessandra Ferioli, Silvia Antognazza, Fabio Ghiringhelli, Martina Colombo, Manuel Lozza. Si va dai 63 anni di Luisetto ai 18 di Lozza e Colombo, ci sono imprenditori, studenti, impiegati e pensionati e i candidati rappresentano sia il centro paese che le due frazioni.

«Torba e Biciccera sono importanti e hanno un cuore pulsante industriale da tenere in considerazione: avranno un ruolo fondamentale nella nostra politica amministrativa, con la volontà di metterle al centro e donarvi adeguata attenzione – ha evidenziato Poretti, prima di anticipare anche un dettaglio sulla volontà di attuare cambiamenti estetici e di indicazione stradale intorno al Monastero di Torba – creeremo comitati di quartiere, affinchè i residenti possano esprimersi sui loro bisogni».

i candidati di Insieme per Gornate si rinasce

Fra gli altri punti in programma, la rinascita della Protezione civile («Ne abbiamo bisogno: nei primi tempi potrà interagire con i gruppi dei comuni limitrofi, ma è importante che vi sia un nucleo operativo gornatese» ha evidenziato Poretti), valore alla scuola e al sociale, attenzione alla sicurezza con l’implementazione della videosorveglianza.

«Gornate ha voglia di cambiare» hanno messo in risalto i politici presenti in sala: Andrea Cassani coordinatore provinciale della Lega, Marco Colombo di Fratelli d’Italia e Simone Longhini coordinatore provinciale di Forza Italia. La lista non avrà infatti simboli di partito nella scheda elettorale, ma dal centrodestra hanno assicurato il loro sostegno al gruppo.

Infine Poretti, prima dei saluti, ha rivolto un pensiero a Claudio Montanari, Fedre, Squizzato e il resto dei candidati di Gornate Civica: «Un saluto a loro, al di là delle considerazioni sul lavoro svolto – perché quando si amministra ciò che si fa non sempre piace a tutti – impegnarsi per la comunità è sempre importante. I cittadini sceglieranno a chi dare fiducia, ma mi sento di indirizzare loro un saluto cordiale».