Emanuele Poretti sarà il candidato di “Insieme per Gornate”

Emanuele Poretti sarà il candidato sindaco di “Insieme per Gornate”. Il gruppo, attualmente sui banchi dell’opposizione nel paesino della Valle Olona, è pronto a dar battaglia per tornare ad amministrare il Comune, dopo i mandati di Barbara Bison, alla quale era succeduto, nel 2019, Paolino Fedre.

L’attuale sindaco non si ricandiderà, come anticipato già da tempo, ma ha trovato in Claudio Montanari un suo “erede” per il futuro di Gornate.

Sul fronte opposto, è proprio Bison – che sta seguendo con attenzione il costituirsi del gruppo, come messo in evidenza giorni fa da Andrea Salvalaggio – a spiegare perché la scelta è ricaduta su Poretti,

«Le prossime Elezioni amministrative saranno un momento veramente importante per il futuro della nostra comunità e crediamo serva decisamente un cambio di passa – puntualizza Bison, svelando come dal paese le sia giunta anche la richiesta di tornare in campo – mi hanno domandato di ricandidarmi e, lo dico con con tutta sincerità, questo mi ha fatto molto piacere perché significa che nei miei dieci anni di mandato io e la mia squadra l’abbiamo comunque lasciato un buon ricordo e un buon segno. Io adesso siedo nel Consiglio comunale a Varese e credo che per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che mi hanno votato, è giusto io non abbandoni il mio incarico. Ammetto però che questi attestati di stima mi abbiano fatto piacere: significa che io in dieci anni ho lasciato un segno».

L’ex sindaco è però al lavoro: «Ho voluto contribuire a dar vita ad una lista per Gornate e di identificare un soggetto che mi rappresentasse, che potesse dare continuità al lavoro che ho svolto nei miei mandati passati. Per tutte queste ragioni ho pensato ad Emanuele Poretti. E’ stato sindaco di Castiglione per ben 10 anni, quindi ritengo che abbia le competenze e le capacità di far bene, oltre alla conoscenza dell’apparato amministrativo, sapendo districarsi fra leggi e regolamenti: tutte qualità necessarie per portare avanti al meglio il mandato di sindaco. Un incarico che non è certamente semplice e richiede una certa preparazione. Infine, durante il suo incarico come sindaco a Castiglione avevamo lavorato molto bene, in sinergia, fra i nostri due comuni».

Poretti non nasconde il suo entusiasmo dinanzi a questa sfida, che lo riporta all’obiettivo di tornare a indossare la fascia dopo l’esperienza come Primo cittadino castiglionese: «Ad avermi convinto a scendere in campo è stata soprattutto la squadra: le persone che hanno dato la propria disponibilità a candidarsi nella nostra lista. In poco tempo si è formata una squadra coesa, piena di grinta e voglia di far bene. Oltre a Salvalaggio e Chierichetti, attualmente in Consiglio – È un gruppo di sei donne e quattro uomini variegato sia per età, che per competenze, composta sia da tesserati di centro destra , che da “civici”, persone senza tessere di partito».

«Per questa ragione – spiega il candidato – si è deciso di non inserire il simbolo dei partiti: i partiti di centrodestra ci daranno un supporto esterno, ma la componente civica c’è ed è presente al nostro fianco».

A breve ci sarà la presentazione del programma, ma Poretti tiene ad anticipare i temi che più gli stanno a cuore: «Vogliamo dare attenzione alle frazioni, che sono importanti per la nostra comunità come il centro paese. Sistemare il parco comunale e dedicarci poi alla scuola, investendo sui servizi alle famiglie come pre e post scuola».

«Inoltre – è vero che siamo un piccolo paese, ma il tema della sicurezza è sentito dai cittadini e vogliamo dare loro risposte, ad esempio aumentando la videosorveglianza» specifica Poretti.

Infine la Protezione civile, uno degli argomenti che “Insieme per Gornate” continua a mettere in evidenza: «Vorremmo ricostituire il gruppo, la cui funzione è veramente importante per una comunità. È uno dei temi a cui teniamo maggiormente e su cui lavoreremo».