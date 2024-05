Aperte le iscrizioni al campo estivo di Saronno Servizi

Lunedì 17 giugno riparte il Super Campus della Saronno Servizi Ssd, format d’intrattenimento estivo ormai di grande successo che viene riproposto dando un servizio essenziale a tante famiglie saronnesi fino a venerdì 6 settembre.

Giunto alla sua 17° edizione, si conferma uno dei campi estivi per bambini dai 4 ai 14 anni più apprezzati dal comprensorio saronnese. Quest’anno saranno 10 settimane di attività ludico-sportive, con una sola settimana di pausa in concomitanza con il ferragosto.

APERTE LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni al Super Campus partono dal 13 maggio alla reception del Palaexbo, via Piave 1 a Saronno. Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 fino alle 19 per tutto il mese di giugno. Mentre nei mesi di luglio e agosto la reception sarà aperta al pubblico il lunedì e venerdì dalle 16 alle 18.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Il programma delle attività sarà suddiviso per fasce d’età. Per i più grandi sono previste varie discipline sportive come: basket, pallavolo, padel, atletica leggera e soprattutto corso di nuoto ogni giorno della settimana. Per i più piccini sono previsti invece i laboratori di “colore creativo” guidati dagli istruttori dello staff, con tanti giochi e attività adatte alla loro età. Anche per i più piccini è previsto il corso di nuoto tutti i giorni.

Ma non solo. La novità di quest’edizione è la possibilità, per gli iscritti, di divertirsi allo spray park e sugli scivoli.

L’ingresso è previsto a partire dalle 7.45 fino alle 9 con uscita dalle 16.30 alle 17.30. È prevista anche l’uscita anticipata alle 12 o 14.

Oltre al pasto, ogni giorno Super Campus organizza anche la merenda, già compresa nella quota d’iscrizione.

LOCATION

Tra le location utilizzate per il campus anche la pista d’atletica dello stadio Colombo Gianetti e il PalaDozio.

“Il campus sportivo della Saronno Servizi – commenta Cesare Fusi amministratore unico della Saronno Servizi Ssd – è un punto di riferimento per le famiglie saronnesi dove bambini e ragazzi vivono un’esperienza sana, stimolante, divertente e di crescita personale”.