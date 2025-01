Alla Farmacia comunale di Saronno un armadio robot prepara i farmaci in blister personalizzati

Saronno Servizi Spa introduce nella Farmacia comunale 1 un servizio innovativo dedicato ai pazienti cronici, che grazie ad un “armadio robotizzato” potranno ricevere le proprie terapie farmacologiche confezionate in blister personalizzati e suddivisi per giorni e momenti della giornata.

Un’innovazione unica in provincia di Varese, implementata grazie ad un investimento di Saronno Servizi spa.

«Per chi deve gestire terapie complesse, i blister personalizzati rappresentano un valido supporto per mantenere una qualità di vita migliore – spiegano i responsabili di Saronno Servizi Spa – Ogni confezione, preparata con cura, contiene le dosi precise dei farmaci prescritti e indica chiaramente nome del medicinale, quantità e orario di assunzione, riducendo così il rischio di errori o dimenticanze».

La novità è resa possibile grazie a un investimento tecnologico che ha portato all’acquisto di un armadio robotizzato per la preparazione delle terapie monodose. «Si tratta di una novità che permette al nostro personale di garantire un servizio personalizzato e perfettamente sicuro ai pazienti cronici, che spesso devono gestire terapie complesse – spiega Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi Spa – È un ulteriore investimento per offrire un sostegno a 360° alla comunità saronnese. L’introduzione di questo servizio sottolinea il percorso di innovazione che le farmacie comunali di Saronno Servizi portano avanti con successo, consolidando il loro ruolo di punto di riferimento non solo per i cittadini saronnesi, ma anche per molte altre realtà. Ne è un esempio la rete “Farmacie fuori dal Comune” che riunisce le farmacie comunali di Saronno, Gerenzano, Laveno Mombello e Solbiate Olona, un modello di efficienza apprezzato al punto da essere richiesto anche da altri territori».

