La Color Run pronta a colorare le vie di Origgio

Appuntamento a sabato 1 giugno ad Origgio per un pomeriggio tra sport e divertimento. Si tratta della prima edizione della Color Run origgese, una corsa non competitiva di 4 chilometri aperta a tutti, grandi e piccoli.

Ad organizzarla la Consulta giovanile di Origgio, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la parrocchia.

La partenza della corsa è prevista alle 18:30 dall’oratorio del paese, in via Piantanida 26. Le registrazioni per chi vorrà partecipare apriranno dalle 17:30 (costo di 5 euro). Agli iscritti verrà consegnata una bustina contenente del colore e una maglia bianca. Il percorso sarà tra e vie del centro di Origgio, con ritorno in oratorio.

Caratteristica peculiare di questa corsa non competitiva è che ad ogni chilometro ci saranno dei punti in cui lo staff della manifestazione spargerà del colore tra i partecipanti. «Si tratta di colori al 100% naturali» spiega Matteo Scorti, presidente della Consulta giovanile di Origgio.

«Alla fine della corsa ci sarà la possibilità di usufruire degli spogliatoi dell’oratorio per lavarsi e cambiarsi – conclude Matteo -. A seguire ci sarà la possibilità di mangiare, con l’animazione di uno spettacolo di magia e la proiezione della Champions League».